Cura Italia: norme sui giochi all’esame delle commissioni della Camera

Approdato alla Camera dei Deputati, il decreto Cura Italia in questi giorni viene discusso presso le varie commissioni competenti. Nello specifico anche la Ia e la Xa commissione ne hanno avviato l’esame.

“Con riferimento al settore dei giochi, – hanno evidenziato entrambe le commissioni – il decreto-legge dispone la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi cosiddetti Amusement With Prizes (AWP o new slot) e Video Lottery Terminal (VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la proroga dei termini per l’indizione, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, e la proroga dei termini per l’indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e di quello per l’entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 69). L’articolo 70, che disponeva, per l’anno 2020, l’incremento di otto milioni di euro delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stato soppresso nel corso dell’esame al Senato in quanto confluito, quale articolo 31, nel decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto « decreto liquidità »)”.

