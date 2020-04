Cura Italia: nell’emendamento del Governo la sospensione dei versamenti anche per chi gestisce lotterie, slot machine e scommesse

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati.

Lo propone in un emendamento al Cura Italia Gianluigi Paragone, ex M5s oggi Misto.

Nell’emendamento si legge che “Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i termini dei versamenti tributari, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti”.

Una proposta simile è contenuta anche in un emendamento a firma del Governo nel quale si chiede la Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria anche per i soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati attraverso l’utilizzo del Fondo Simesti.

PressGiochi