Cura Italia. FI propone di destinare i premi del Superenalotto all’acquisto di dispositivi medici

Gabriella Giammanco di FI chiede al Governo di destinare il 30% dei premi non vinti del Superenalotto e giochi complementari per il finanziamento di dispositivi medici. Nello specifico FI propone di : “fissare le modalità per destinare al versamento sul conto corrente b ancario di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, per la durata dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il 30 per cento del valore in euro dei premi per i ...

Cura Italia. FI propone di destinare i premi del Superenalotto all’acquisto di dispositivi medici