Cura Italia e gioco pubblico: anche FdI chiede il rinvio delle scadenze fiscali per il settore

Come anticipato nei giorni scorsi, anche Fratelli d’Italia ha presentato alcuni emendamenti in materia di gioco al decreto Cura Italia il cui esame è attualmente in discussione presso la Commissione Bilancio del Senato.

Nello specifico, il senatore De Bertoldi ha chiesto che «1. Tutti i termini di riversamento all’erario ed all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 30 maggio 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.»

De Bertoldi ha inoltre proposto l’adozione di un regime straordinario di determinazione del prelievo erariale unico e del canone di concessione per gli apparecchi da intrattenimento.

La determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, prevista con le modalità di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto direttoriale del 12 aprile 2007 è sospesa dal mese di marzo 2020 e fino all’ultimo giorno del primo mese intero successivo alla conclusione del periodo di stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Fatto salvo il versamento del prelievo a titolo di saldo relativo all’anno 2019 nonché il quarto versamento del prelievo relativo al primo periodo contabile 2020, il prelievo dovuto a decorrere del mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività è determinato in base alla raccolta effettiva registrata dai contatori degli apparecchi rilevati tramite la rete telematica pubblica.».

