Cuneo: il Serming aderisce alla proposta per regolamentare il gioco d’azzardo

Anche il Sermig (Servizio Missionario Giovani) di Cuneo ha scelto di impegnarsi contro il gioco d’azzardo in Piemonte aderendo alla proposta di testo di iniziativa popolare, in alternativa all’attuale normativa. Per essere presentata alla Regione Piemonte, la proposta di legge dovrà raccogliere 8 mila firme entro il 25 settembre 2022. Negli articoli dell’iniziativa si definiscono le proposte, tra cui spiccano: campagne di informazione e sensibilizzazione (specie ai minori e alle famiglie), impegno dei soggetti del Terzo settore, introduzione del logo regionale “Libero da slot”, istituzione della giornata “Libero da slot” e creazione di una sezione dedicata al tema all’interno dei siti istituzionali degli enti locali della Regione.

PressGiochi