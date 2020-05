CSGO Roulette: la nuova tendenza online

I siti di gioco d’azzardo CSGO propongono diverse slot e tra le tante vale la pena citare la roulette che tra l’altro è presente anche nei palinsesti dei maggiori siti di scommesse online italiani. Il modo in cui normalmente funziona questa tipologia di gioco è semplice; infatti, un giocatore deposita le skin in un sito che vengono scambiate con monete o gettoni. Queste ultime possono quindi essere utilizzate per piazzare scommesse sul gioco della roulette.

Molti dei giochi di roulette CSGO differiscono dalla classica presente nei casinò terrestri ed online ma usano però gli stessi principi.

Premesso ciò, è altresì importante sottolineare che esistono diversi siti di scommesse skin che offrono la roulette e a tale proposito ecco un elenco dei i migliori casinó per giocare alla roulette online compresa quella della tipologia CSGO e dove è possibile puntare sfruttando la nuova tendenza che questo gioco ha generato nel panorama dei casinò online.

I vari tipi di roulette CSGO

Il gioco della roulette CSGO Empire non assomiglia molto a una ruota della roulette tradizionale; infatti su di essa non ci sono numeri o colori bensì vengono usati 3 simboli diversi, Terrorist (T), Counter-Terrorist (CT) ed Empire.

Ci sono un totale di 15 slot, 7 per T, 7 per CT e 1 per Empire. Una scommessa vincente su T o CT raddoppia i soldi mentre una scommessa sull’Impero vincente paga 14-1. Iscrivendosi al sito utilizzando i codici di referral della CSGO Empire è possibile anche ottenere un bonus.

CSGO Empire che da più parti è definito come il miglior casinò online che propone questa tipologia di roulette offre anche allettanti bonus e grandi promozioni agli iscritti. Quando infatti si registrano per la prima volta, possono guadagnare $ 0,50 inserendo un codice di riferimento e il valore varia, ma è in media è proprio di $ 0,50. Man mano che si sale di livello in CSGO Empire è possibile tuttavia riceverne tanti altri e anch’essi molto allettanti.

Lo stesso dicasi per un’altra promozione molto popolare che in gergo è definita “pioggia di monete”. Nello specifico ogni 90 minuti viene visualizzata una pioggia casuale di monete nell’area di chat e che possono regalarne un bel po’ gratuitamente per scommettere sul sito.

Un altro popolare gioco di siti di roulette CSGO è il Crash Game che è molto semplice; infatti, l’azione è incentrata su una foto di una mano che pianta un esplosivo con un timer. Il numero su quest’ultimo continua ad aumentare con un incremento fisso fino a quando non si arresta in modo anomalo e con ciò nel momento in cui il round termina.

I giocatori devono premere il pulsante Stop prima del fermo e se lo fanno con successo, la loro scommessa iniziale viene moltiplicata per il coefficiente mostrato dal timer nel momento in cui hanno premuto il pulsante stesso.

In una partita di X50, i partecipanti vincono scegliendo il colore e il coefficiente corretti che verranno selezionati. Anche solo indovinando il colore si ottiene un pagamento ma solo se ciò avviene per 10 volte di seguito.

A margine va altresì aggiunto che questo gioco di roulette CSGO consente di effettuare due puntate per round.

Un’altra interessante roulette CSGO è senza dubbio quella denominata Thunderpick che in sostanza è un casinò online con licenza in Curacao.

I giocatori possono depositare sul sito in diversi modi, incluso l’uso delle skin CSGO. Thunderpick tra l’altro è l’unico sito che offre tutti i giochi di roulette tradizionali ovvero le versioni americana, europea e francese. Chi non ha familiarità con la roulette tradizionale può tuttavia provare i giochi gratuitamente in modalità “Demo”.

Come vincere sui siti di roulette CSGO

Quando nei forum si parla di CSGO roulette molti utenti sostengono di utilizzare diversi sistemi di gioco che dovrebbero garantire una vittoria. Il fatto è che non ne esiste uno in grado di centrare l’obiettivo.

Fortunatamente ci sono alcune cose che è possibile fare per migliorare le probabilità di vincita. Nello specifico si tratta di approfittare dei bonus e della promozione: i siti di scommesse offrono infatti sempre bonus per attirare i giocatori.

Conoscere le probabilità sui giochi è tuttavia importante sempre in prospettiva vincite. Ad esempio, il margine della casa nella roulette americana su Thunderpick è di circa il 5,26%, mentre nella versione europea ha un margine del 2,7%.

Anche leggere le recensioni dei siti può ritornare utile per conoscere statistiche tali da portare a qualche buona combinazione vincente. Strategia e fortuna sono dunque due componenti essenziali nel gioco d’azzardo, per cui vale la pena applicare la prima anche se il gioco è della tipologia CSGO roulette.

Infatti statistiche alla mano è possibile interagire sulla piattaforma che si sceglie in modo mirato e di conseguenza avere maggiori possibilità di centrare delle vincite soddisfacenti e quindi monetizzare proprio come ci si era prefissati.

