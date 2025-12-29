Newsletter

29 Dicembre 2025 - 12:08

Crotone: slot accese fuori orario in una sala giochi, sanzione per 3.500 euro

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone ha disposto un imponente servizio nella città di Crotone nelle festività natalizie, impegnando le diverse articolazioni della

29 Dicembre 2025

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone ha disposto un imponente servizio nella città di Crotone nelle festività natalizie, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

Nel corso dei controlli, il personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo presso un centro di raccolta scommesse, con annessa sala slot e sala giochi, all’esito del quale è emerso che gli apparecchi da gioco erano perfettamente funzionanti, regolarmente accesi e accessibili al pubblico in violazione delle limitazioni all’orario del servizio da gioco. Pertanto, il titolare del centro scommesse e il dipendente preposto sono stati sanzionati amministrativamente per un totale di € 3.500,00.

 

Crotone: slot accese fuori orario in una sala giochi, sanzione per 3.500 euro

