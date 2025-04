Crotone: slot accese fuori orari consentito, sanzione di 4.000 euro per un bar

Nell’ambito di servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Crotone Renato Panvino, è stata eseguita un’imponente attività nelle città di Crotone, impegnando numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, personale della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della D.I.G.O.S., dell’U.P.G.S.P., della Polizia Scientifica, della Polizia Stradale, della Polizia Postale e della Polizia Ferroviaria. Il servizio è stato finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare lo spaccio degli stupefacenti, nonché il controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali.

La Polizia Amministrativa ha controllato quattro esercizi commerciali, di cui due gioiellerie, un bar e un circolo ricreativo.

Nel corso del controllo presso un bar il titolare è stato sanzionato per non aver rispettato le limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco, non ottemperando alla cessazione di otto apparecchi elettronici da gioco con vincite in denaro (New Slot), risultati essere in funzione ed accessibili al pubblico. È stata dunque erogata una sanzione di € 4.000,00.

PressGiochi