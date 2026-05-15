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Crotone: quattro slot machine senza autorizzazioni in un circolo, sanzioni per 12 mila euro

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Crotone finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di pubblici

15 Maggio 2026

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La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Crotone finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di pubblici esercizi e attività commerciali, ha effettuato una serie di controlli amministrativi presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e circoli ricreativi, accertando diverse irregolarità ed elevando sanzioni amministrative e penali nei confronti dei responsabili.

la Polizia di Stato, a seguito di controlli amministrativi e accertamenti effettuati in precedenza presso un circolo ricreativo, ha proceduto a contestare diverse violazioni amministrative nei confronti del presidente pro-tempore del circolo.

In particolare, il responsabile è stato sanzionato per il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di circoli privati, (p.m.r. € 1.032,00); per aver somministrato bevande alcoliche a un minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni (p.m.r. € 333,33); per aver esercitato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soli soci senza la prescritta SCIA (p.m.r. € 5.000,00) ed infine per aver installato quattro apparecchi da gioco con vincite in denaro in assenza della prescritta SCIA, (p.m.r. € 3.000,00 per ciascun apparecchio, per un totale di € 12.000,00).

 

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