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Crotone, omessa comunicazione di cessazione attività: denunciato titolare di sala scommesse

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone ha disposto un imponente servizio nelle città di Isola di Capo Rizzuto e di Crotone, impegnando le

09 Aprile 2026

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Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone ha disposto un imponente servizio nelle città di Isola di Capo Rizzuto e di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, della Digos, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

Nell’ambito del servizio, personale della Polizia Amministrativa ha effettuato sopralluoghi presso quattro diverse attività commerciali, all’interno delle quali risultano installati apparecchi da gioco di tipo new slot, site nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riferimento agli orari di esercizio delle attività.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di denunciare all’Autorità Giudiziaria un soggetto, titolare di autorizzazione per la raccolta di scommesse per locali attualmente adibiti a ristorante. Lo stesso è risultato aver omesso di rispettare le prescrizioni imposte con la licenza, non comunicando nei termini la cessazione dell’attività e non provvedendo alla restituzione dei titoli autorizzativi. Le licenze sono state ritirate e sarà avviato il procedimento di revoca da parte del Questore di Crotone.

 

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