Crotone, mancato rispetto della distanza dai luoghi sensibili: sanzione di 10.000 euro per una sala giochi

Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, ha interessato i Comuni di Belvedere Spinello e Rocca di Neto. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, che hanno effettuato controlli su esercizi commerciali, persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nel corso delle verifiche sono emerse irregolarità presso sale giochi e strutture ricettive. In particolare, a seguito di accertamenti approfonditi, è stata riscontrata la violazione dell’art. 16, commi 3 e 4, della Legge Regionale Calabria n. 9/2018, con l’applicazione di una sanzione pari a €10.000. La violazione riguardava l’installazione, all’interno di un esercizio commerciale, di cinque apparecchi per il gioco di tipo New Slot, nonostante la distanza dai luoghi sensibili – quali un istituto scolastico e un istituto di credito – fosse inferiore ai 500 metri, previsti dalla normativa.

Durante lo stesso controllo, è emerso che il titolare del medesimo esercizio commerciale, al fine di ottenere la licenza per la raccolta delle scommesse, aveva falsamente dichiarato che i locali rispettassero le distanze minime previste dalla legge, circostanza risultata non veritiera. Per tale motivo, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e contestualmente è stato avviato il procedimento per il diniego della licenza.

