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Crotone: irregolarità in una sala giochi, la Polizia dispone la chiusura del locale

Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone a seguito delle decisioni assunte in sede

15 Giugno 2026

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Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone ha interessato le città di Petilia Policastro e Cotronei. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’ASP, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei predetti servizi, personale della Polizia di Stato appartenente alla Divisione Polizia Amministrativa, ha effettuato due controlli presso altrettanti esercizi commerciali. Un primo controllo ha interessato un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con annessa rivendita di prodotti di genere di monopolio, esercizio di vicinato e sala giochi. Durante il controllo, sono state accertate carenze igienico-sanitarie tali da richiedere anche l’intervento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone che, al termine delle verifiche di competenza, ha emesso un provvedimento di sospensione definitiva dell’attività per le riscontrate carenze di carattere igienico, sanitario, amministrativo e strutturale.

Inoltre, il personale intervenuto ha accertato che l’attività veniva svolta in assenza di qualsivoglia titolo autorizzatorio, pertanto il titolare è stato sanzionato per aver esercitato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché la vendita di prodotti di genere non alimentare in assenza della prescritta SCIA (p.m.r. 10.164,00 euro). A seguito delle accertate violazioni, verrà inoltrata segnalazione al Sindaco competente per l’emissione del provvedimento di cessazione immediata dell’attività.

 

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