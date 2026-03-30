Crotone: due slot machine a meno di 500 metri da luoghi sensibili, sanzione di 4mila euro per una sala giochi

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone ha disposto un imponente servizio nella città di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone ha disposto un imponente servizio nella città di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale, della Polfer e dell’Unità Cinofila, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

Nel corso dell’intervento, le forze dell’ordine hanno effettuato un controllo amministrativo in una sala giochi. Durante la verifica, il titolare è stato sanzionato con una multa complessiva di 4.000 euro per aver installato due slot machine, nonostante il locale si trovasse a meno di 500 metri da luoghi considerati sensibili.

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