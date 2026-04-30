Crotone: controlli nelle sale giochi, elevate sanzioni fino a 5.000 euro

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, disposti dal Questore della Provincia di Crotone, ha effettuato mirati controlli amministrativi presso sale giochi e sale scommesse. La

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, disposti dal Questore della Provincia di Crotone, ha effettuato mirati controlli amministrativi presso sale giochi e sale scommesse.

La Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo, in collaborazione con personale dell’Agenzia dei Monopoli, presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con annesso punto di ricarica gioco. Nel corso dell’attività è stato accertato l’esercizio dell’attività in assenza della prescritta SCIA. Per tale violazione è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro, con contestuale segnalazione al Sindaco per l’adozione del provvedimento di cessazione immediata dell’attività. Contestualmente, presso la medesima attività commerciale, è stata accertata la mancanza del misuratore fiscale, circostanza per la quale sarà inoltrata segnalazione alla Guardia di Finanza. Inoltre, all’esterno dell’esercizio è stata rilevata la presenza di insegne pubblicitarie relative a giochi e scommesse con vincite in denaro, in violazione della normativa vigente, a cui ha fatto seguito la segnalazione all’Autorità competente.

Un successivo controllo effettuato dal personale operante ha interessato un esercizio commerciale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande dotato di sala giochi. All’esito del controllo sono state rilevate irregolarità nella gestione del punto di ricarica gioco, nonché l’omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti, con conseguente denuncia del titolare all’Autorità Giudiziaria.

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