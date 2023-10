Croatti (M5S): “Il Governo aggira le leggi che abbiamo fatto sul gioco d’azzardo”

“L’azzardopatia è una piaga terribile che sta colpendo il nostro Paese, diventando ogni giorno sempre più grave. Gli ultimi dati fotografano una realtà molto preoccupante, con una crescita di fatturati altissima all’interno del nostro territorio.

Nel 2022 – afferma in Aula al Senato il senatore Marco Croatti del M5S – il gioco legale ha registrato un costo complessivo pari a 136 miliardi per gli italiani, crescendo rispetto a tale anno del 22,3 per cento. Equivale quasi a quattro manovre di bilancio di quell’anno e quasi a tre volte la spesa che il nostro Paese affronta per l’istruzione; 136 miliardi drenati dalle famiglie più in difficoltà del nostro Paese: una cifra impressionante. Le persone che utilizzano questi soldi spesso e volentieri sono proprio quelle più in difficoltà, che dietro il gioco cercano di recuperare uno status sociale molto difficile. È una cifra mostruosa e fra poco quello online supererà di molto quello diretto. Si parla in quest’anno di quasi di 80 miliardi giocati online. E lo Stato cosa fa? Lo Stato in realtà è biscazziere, perché dietro questa cifra trae profitto, quasi 10,3 miliardi di euro presi da queste persone molto in difficoltà. E sta quasi chiudendo gli occhi di fronte a quelle lobby che in questo momento spennano i nostri cittadini.

Questi sono i dati ufficiali. I dati più preoccupanti sono quelli che non sappiamo e che non vediamo, sono quelli difficili da calcolare, cioè sono proprio quelli del bilancio sociale. Non sappiamo qual è il costo sanitario che c’è dietro a tutto questo: quante famiglie distrutte, quante persone, quanti giovani dietro il gioco online stanno cadendo in questa piaga sociale?

Abbiamo la responsabilità, in questa fase, di intervenire, di affrontare e di impedire che una cifra del genere finisca dentro un’industria che non porta a nulla e che sottratta a famiglie che sono estremamente in difficoltà.

Termino, Presidente, dicendo che misureremo la volontà di questo Governo con atti emendativi, per vedere se sono dalla parte dei cittadini o dalla parte delle lobby. Lo stiamo vedendo tutti i giorni come stanno cercando di aggirare le leggi che sono state fatte durante il Conte I. Come stanno cercando di aggirare le leggi lo vediamo in ogni partita di calcio, in ogni gioco pubblico alla televisione, dove stanno eludendo le leggi che abbiamo fatto”.

PressGiochi