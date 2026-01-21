Newsletter

21 Gennaio 2026 - 22:57

Cristaltec presenta le nuove soluzioni di gioco a ICE 2026 e guarda alla riforma del gioco fisico con visione e strategia

21 Gennaio 2026

CRISTALTEC AGLIATA BILLI CECCARELLI

Il 2025 ha segnato l’anno in cui Cristaltec ha concluso un accordo strategico con Lottomatica, dando vita a un ecosistema nel quale competenze ed esperienze delle due aziende si sono unite per offrire al mercato un portafoglio di soluzioni di gioco sempre più ampio e all’avanguardia.

«Il mercato italiano del gioco è da sempre altamente imprevedibile», afferma Giovanni Agliata, Founder e CEO di Cristaltec a PressGiochi durante ICE Barcelona, «e in questo contesto la nostra strategia è lavorare sulla sistematizzazione, sulla modularità e sull’innovazione dei fattori abilitanti che ci consentano di essere pronti a qualsiasi scenario tecnologico o di prodotto che il mercato possa presentare. L’accordo raggiunto con Lottomatica va letto come un ulteriore sviluppo di un approccio strategico che ci permetterà di affrontare le sfide del mercato con la consapevolezza di essere protagonisti attivi».

«Essere pronti per la riforma italiana del gioco fisico – ci spiega Riccardo Billi, Program and Product Management and Development Director di Cristaltec – significa avere un modello di business capace di adattarsi rapidamente a qualsiasi cambiamento. Vuol dire avere il pieno controllo di ciò che fai, quindi dell’intera catena del valore: dalla progettazione fino all’assistenza, passando per protezione e marketing. Tutto deve essere gestito internamente, senza esternalizzazioni. Essere pronti significa anche disporre di una capacità produttiva adeguata: non c’è nulla di trascendentale o completamente nuovo in questo approccio, ma è fondamentale esercitarlo e ottimizzarlo continuamente. Ed è proprio grazie a questa struttura che, come gruppo, riusciamo a sviluppare e realizzare direttamente tutte le nostre soluzioni”.

In questo percorso di crescita, Cristaltec S.p.A. ha inoltre acquisito il 51% di Bakoo S.p.A., società attiva nella produzione di contenuti di gioco per slot terrestri e online. L’operazione, con efficacia dal 1° gennaio 2026, ha rafforzato l’offerta del gruppo sul mercato italiano e rappresentato una base strategica per l’ingresso in mercati esteri, a partire da quello spagnolo.

ICE 2026 a Barcellona rappresenta quindi una tappa fondamentale per presentare ai mercati italiano e spagnolo diverse importanti innovazioni progettate e sviluppate da LudusCristaltec, la società portoghese che costituisce il cuore tecnologico di Cristaltec Spa.

Per quanto riguarda il mercato AWP (art. 6a), dopo circa un anno di test verrà introdotta una nuova macchina dotata di display touch-screen verticale da 32” (modello “Mirage”), equipaggiata con contenuti di gioco dedicati sia di Cristaltec sia di altri produttori.

Nel segmento VLT, la principale novità sarà un cabinet verticale con schermo touch da 43” (modello Lumina Vertical), caratterizzato da un mix di giochi esclusivi e classici. Accanto alla versione verticale sarà presentato anche un modello classico con doppio monitor da 27” (Lumina Slant Top), che condivide la stessa struttura di base della versione di dimensioni maggiori.

Fedele alla propria strategia omnicanale, Cristaltec continuerà infine a proporre gli stessi titoli di gioco sia nel canale fisico sia in quello online, con l’obiettivo di mantenere l’esperienza di gioco il più possibile coerente indipendentemente dal canale di distribuzione.

PressGiochi

Fonte immagine: Christian Ceccarelli, giovanni Agliata, Riccardo Billi

PressGiochi

