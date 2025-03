Cristaltec: i giochi ora disponibili su Scommettendo!

Cristaltec è entusiasta di annunciare che da oggi i suoi giochi saranno disponibili sul concessionario Scommettendo. I clienti di Scommettendo avranno l’opportunità di esplorare il variegato catalogo di giochi firmati Cristaltec, tra cui le classiche 7 Diamond e Arizona, insieme alle versioni brandizzate dei leggendari fumetti Mandrake e Flash Gordon.

Rosalba Turrisi Product Manager presso Scommettendo srl ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di annunciare il lancio di nuovi giochi nel nostro catalogo grazie alla collaborazione con Cristaltec. Questa partnership ci permette di offrire un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e innovativa, garantendo ai nostri utenti il massimo del divertimento e della qualità. Scoprite subito le novità e lasciatevi sorprendere!”

Roberto Russo, Head of Online B2B Business Development di Cristaltec Games ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare il nostro ingresso sulla piattaforma Scommettendo, portando i nostri giochi innovativi a un nuovo livello di distribuzione. Questa collaborazione con una delle grandi realtà attuali e future del mondo dei concessionari del gioco a distanza, rappresenta un passo importante per noi per offrire un’esperienza di gioco all’avanguardia, combinando qualità, intrattenimento e sicurezza. Un ringraziamento speciale a Rosalba e Massimino per il loro supporto e la loro professionalità nel rendere possibile questo lancio!”

PressGiochi