Cristaltec è entusiasta di annunciare il lancio ufficiale di Irish Tale, la sua nuova slot certificata per il mercato italiano.

Frutto di un lavoro appassionato e di grande attenzione ai dettagli, la slot trasporta i giocatori in un mondo ispirato alla magica tradizione irlandese, tra simboli fortunati, ambientazioni suggestive e dinamiche di gioco pensate per sorprendere.

Un mix perfetto di innovazione e atmosfera fiabesca, pronto a regalare un’esperienza di gioco memorabile.

