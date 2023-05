Cristaltec collabora con Inspired per lanciare il nuovo sistema VLT per Codere

Inspired Entertainment, Inc., fornitore leader B2B di contenuti, sistemi e soluzioni di gioco, annuncia la collaborazione con Cristaltec S.p.A., leader nella progettazione, produzione e distribuzione di giochi e dispositivi per

Inspired Entertainment, Inc., fornitore leader B2B di contenuti, sistemi e soluzioni di gioco, annuncia la collaborazione con Cristaltec S.p.A., leader nella progettazione, produzione e distribuzione di giochi e dispositivi per il divertimento a premio (“AWP” ) in Italia, l’installazione dei nuovi armadi Cristaltec VLT in esecuzione sulla piattaforma di Inspired in Codere, una multinazionale spagnola leader nel settore del gioco privato in Europa e America Latina.

La combinazione della qualità dei negozi di Codere, dell’affidabilità della piattaforma di Inspired e dei giochi e delle operazioni di assistenza sul campo di Cristaltec offrirà esperienze di gioco di alta qualità ai giocatori di tutta Italia.

Codere è il settimo concessionario ad adottare la piattaforma di Inspired in Italia e la partnership nazionale di Inspired con Cristaltec contribuisce a fornire a Codere la combinazione perfetta per arricchire il mercato italiano delle VLT.

“Inspired è impegnata nel mercato italiano e fornisce l’esperienza di gioco più forte e affidabile”, ha affermato Lee Gregory, Chief Commercial Officer di Inspired per i giochi. “Con la partnership di Cristaltec, il nostro sistema VLT per Codere è pronto per il successo.”

“Il nostro obiettivo è offrire ai nostri clienti prodotti di intrattenimento sicuri, divertenti e innovativi. I giochi ispirati ci hanno convinto e siamo sicuri che soddisferanno le aspettative dei clienti più esigenti”, ha affermato Alejandro Pascual Gonzalez, Regional Manager Codere Europe y COO Codice Italia.

“Cristaltec Spa, da sempre leader nel segmento AWP, negli ultimi due anni ha puntato molto sulle VLT e sui prodotti ONLINE, riuscendo a coprire tutti i segmenti del Mercato Italiano del Gaming. Grazie all’eccezionale canale distributivo Codere, alla duttilità del sistema Inspired, all’innovazione dei prodotti Cristaltec per i cabinet e alla capacità di sviluppare giochi che si intersecano con i gusti dei giocatori, sono molto fiducioso che insieme riusciremo a raggiungere risultati sempre migliori in un mercato sempre più mercato competitivo”, ha affermato Giovanni Agliata, Fondatore di Cristaltec e AD.

