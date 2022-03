Cristaltec annuncia intesa con Codere per l’ingresso del concessionario nella rete VLT

Con il recente acquisto del Ramo di Azienda italiano di Inspired Gaming (UK) Limited (“Inspired”) e l’accordo strategico con questa in ordine alla gestione e il mantenimento della Piattaforma in uno con i giochi, Cristaltec Spa è entrata a pieno titolo nel mercato italiano delle VLT.

Una importante intesa è stata definita con il concessionario di rete Codere Network per l’inserimento dei sistemi VLT Cristaltec – Inspired nell’offerta di gioco in Italia dell’importante Gruppo internazionale “E’ per Cristaltec un immenso piacere annunciare l’intesa con Codere cui siamo legati da rapporti di collaborazione proficui e consolidati nel tempo. Siamo certi che, grazie a questa nuova collaborazione, sarà possibile conseguire importanti risultati anche in vista dell’evoluzione del mercato italiano. E’ nostra intenzione continuare a fare ogni massimo sforzo per portare – in sinergia con Inspired – la filosofia di gioco e il know how Cristaltec nel mondo delle VLT. La partnership con Codere, leader mondiale del Gaming, costituirà senza dubbio una importante occasione di crescita”. Queste le parole pronunciate da Giovanni Agliata Presidente

di Cristaltec.

”Siamo lieti di ampliare la nostra offerta di gioco e di portare nelle nostre sale ed in quelle dei nostri clienti un prodotto di qualità – dichiara Alejandro Pascual, COO di Codere Europe – L’innovazione tecnologica e l’attenzione al prodotto, per fornire la migliore qualità del gioco, sono parte integrante dei nostri valori. Con Cristaltec abbiamo una storia di collaborazione di lunga data e siamo sicuri di poter contare su un partner attento ed affidabile.”

Anche, Lee Gregory, CCO – Gaming di Inspired Entertainment Inc., ha espresso tutta la sua soddisfazione:

“Codere è uno dei più importanti operatori del Gaming in Italia e per molti anni abbiamo aspirato a collaborare con loro nel settore VLT. Abbiamo finalmente raggiunto questo obiettivo grazie alla rafforzata collaborazione con Cristaltec che conferma di essere un eccellente partner commerciale. La combinazione di una piattaforma affidabile, un’offerta ampliata di giochi prodotti da Inspired e da Cristaltec e una distribuzione strategica nelle prestigiose sale di Codere rappresenta una formula vincente su cui scommettiamo sia per il presente che per le opportunità future.”

Cristaltec è azienda leader nello sviluppo di hardware, software e soluzioni di gioco destinate al mondo del gaming, che, prendendo le mosse dal mercato italiano del Comma 6a, ha negli ultimi tempi sviluppato e portato la sua offerta di gioco in Italia e all’estero oltreché nel settore delle AWP, anche in quello delle VLT e dell’Online. Cristaltec è inoltre da sempre impegnata nelle diverse sedi italiane per garantire l’affermazione del gioco legale e sostenibile.

PressGiochi