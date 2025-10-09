Crescita record per iGB Affiliate 2026: l’evento si espande del 19% alla Fira Gran Via di Barcellona

La comunità internazionale di affiliati leader del settore, esperti e fornitori tecnologici si prepara a convergere in numeri da record per l’edizione più grande di sempre di iGB Affiliate, il principale evento globale dedicato agli affiliati dell’iGaming, che si terrà alla Fira Gran Via di Barcellona il 20–21 gennaio 2026.

Confermando il suo status di unica vetrina dedicata agli affiliati dell’iGaming, iGB Affiliate 2026 occuperà 17.815 mq—un aumento del 19% rispetto al 2025 e quasi il doppio rispetto all’edizione del 2022 (9.153 mq). L’espansione, che porterà l’evento nei padiglioni 8 e 8.1 della Fira Gran Via, riflette una domanda senza precedenti da parte di nuovi espositori attratti dalle opportunità commerciali uniche dell’evento e da partner consolidati che stanno ampliando la loro presenza in quello che è ormai considerato il principale motore di crescita del settore.

L’edizione 2026 disporrà di un’area di registrazione esclusiva presso l’ingresso nord della Fira Gran Via, situata comodamente accanto a una stazione taxi e a breve distanza a piedi da due fermate della metropolitana, garantendo collegamenti rapidi e agevoli con l’aeroporto di Barcellona-El Prat, gli hotel cittadini e il cuore culturale e ospitale della Barcellona storica.

Naomi Barton, Direttrice del Portfolio di iGB Events, ha commentato: “Lo slancio dietro iGB Affiliate è stato straordinario. Il nostro trasferimento a Barcellona ha dato nuova energia all’evento, consolidandone lo status di punto d’incontro dove la comunità globale degli affiliati si riunisce per collaborare, innovare e crescere.

“In meno di un anno, la domanda è stata tale da farci superare lo spazio originario, spingendoci a espanderci in due nuovi padiglioni con un ingresso dedicato, offrendo maggiori opportunità di branding e un’esperienza espositiva superiore per la nostra comunità internazionale, che nel 2025 ha partecipato all’evento da 108 nazioni. La possibilità di crescere insieme ai nostri clienti e al mercato è stata una motivazione chiave nella scelta della Fira Gran Via di Barcellona come sede permanente.”

Ha aggiunto: “Tutto ciò che facciamo è in collaborazione con la comunità di iGB Affiliate e stiamo lavorando a stretto contatto con il nostro Advisory Board per creare un evento che offra non solo opportunità commerciali di alto livello e professionalità, ma anche esperienze di networking e socializzazione di grande valore. Presto annunceremo sviluppi entusiasmanti con nuove funzionalità, attivazioni e esperienze pensate per aiutare i nostri stakeholder a creare connessioni commerciali preziose e raggiungere i propri obiettivi.”

La traiettoria di crescita riflette il ruolo di iGB Affiliate come uno degli incontri B2B più influenti nell’ecosistema degli affiliati. iGB Affiliate 2025 ha accolto 9.082 partecipanti unici—un aumento del 24% rispetto all’anno precedente—segnando il quinto anno consecutivo di crescita significativa e consolidando il suo status di uno degli eventi live più internazionali e dinamici nel calendario dell’iGaming.

PressGiochi