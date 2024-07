Cresce il gioco online in Italia e il suo impatto si fa sentire anche sull’economia

Il settore del gioco online in Italia ha sperimentato una crescita significativa negli ultimi anni, con un aumento delle attività legate ai casino online e alle scommesse sportive. Si tratta

Il settore del gioco online in Italia ha sperimentato una crescita significativa negli ultimi anni, con un aumento delle attività legate ai casino online e alle scommesse sportive. Si tratta di un fenomeno che oltre a rivoluzionare il mondo dell’intrattenimento, ha anche avuto un impatto considerevole sull’economia del Paese.

Di seguito, analizziamo i dati più recenti sulla crescita del settore, con particolare attenzione al suo impatto sull’economia e agli effetti derivanti dall’implementazione delle nuove tecnologie.

L’espansione del mercato del gioco d’azzardo in numeri

Negli ultimi tempi, il gioco online ha registrato un notevole aumento tra gli italiani, specialmente nel mese di maggio 2024, quando la spesa complessiva realizzata su piattaforme di questo tipo ha raggiunto i 221,7 milioni di euro, con un incremento del 15,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In particolare, le scommesse online hanno registrato un guadagno di 142,2 milioni di euro, con una crescita del 12,6% rispetto a maggio 2023, il che dimostra come il mercato del gioco online stia diventando sempre più rilevante nel panorama economico italiano​.

Ripercussioni economiche e creazione di nuovi posti di lavoro

La crescita del settore del gioco online ha avuto un impatto rilevante anche sull’economia italiana. Uno degli effetti principali è stata la creazione di nuovi posti di lavoro. L’espansione del settore è infatti stata accompagnata dalla richiesta di personale specializzato in vari ambiti, tra cui sviluppatori software, esperti in sicurezza informatica, specialisti di marketing digitale e addetti all’attenzione al cliente, fattore che ha contribuito a ridurre il tasso di disoccupazione a livello nazionale.

Inoltre, l’incremento delle attività legate ai casinò online ha portato a un aumento delle entrate fiscali da parte del governo italiano, il cui importo è stato in parte reinvestito in servizi pubblici e infrastrutture, così da beneficiare non solo le casse statali, ma anche l’intera società​.

Influenza e applicazione delle nuove tecnologie

Gli ultimi sviluppi tecnologici nel campo della digitalizzazione hanno svolto un ruolo cruciale nella crescita del settore. L’adozione di tecnologie avanzate ha permesso di migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente, garantendo una maggiore sicurezza delle transazioni.

Tra queste, è d’obbligo menzionare l’intelligenza artificiale (IA), ampiamente utilizzata per analizzare le preferenze degli utenti, in maniera tale da suggerire loro le slot che più potrebbero piacergli o altri giochi che potrebbero essere di loro interesse. L’intelligenza artificiale viene anche applicata con il fine di identificare comportamenti sospetti, così da prevenire eventuali frodi. L’altra tecnologia che ha contribuito ad aumentare la fiducia degli utenti nei confronti delle piattaforme online, e che quindi è stata indirettamente uno dei fattori trainanti della crescita del settore, è la blockchain, utilizzata per garantire la trasparenza delle transazioni finanziarie, oggigiorno sempre più veloci e sicure.

Sulla base dei dati sopra riportati, è più che evidente che il settore del gioco online in Italia rappresenta un fenomeno di grande rilevanza economica e sociale. Con queste premesse, il futuro del settore sembra essere promettente, con prospettive di crescita continua e benefici per l’intera comunità.

PressGiochi