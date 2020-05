La MarTech company verticale nel settore dell’influencer marketing e della tecnologia affiancherà le attività di report e misurazione dell’OIES mettendo a disposizione TikAnalytics, l’innovativo strumento per l’analisi dei profili TikTok.

CreationDose diventa partner dell’Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking e formazione per gli operatori del settore Esports in Italia. Attraverso TikAnalytics, l’innovativo strumento che consente di analizzare all’istante i profili di TikTok, sarà possibile monitorare e tracciare la presenza su TikTok dei principali stakeholder del settore Esports italiani e internazionali.

L’accordo segna un importante passo in avanti verso una comprensione più profonda del contesto dei videogiochi competitivi che l’OIES garantisce ai suoi associati.

TikTok è il social che sta infrangendo tutti i record. Basti pensare che l’app ha superato il miliardo di download su Google Play Store ed è costantemente al comando nelle classifiche delle più scaricate al mondo.

Proprio per la sua natura ludica e di intrattenimento, TikTok è uno dei social preferiti dalla Generazione Z e dai team Esports, che sulla piattaforma intercettano esattamente il target dei propri consumatori.

Attraverso i report generati tramite TikAnalytics, quindi, sarà possibile offrire un quadro chiaro sulle principali dinamiche social all’interno del mondo Esports. Grazie a questa collaborazione l’interno settore sarà monitorato, restituendo alle aziende una comprensione chiara su quali sono le migliori case histories TikTok tra gli stakeholder Esports, e di conseguenza le opportunità di investimento.

L’obiettivo di CreationDose e dell’Osservatorio Italiano Esports è di generare il primo report sulla presenza TikTok nel settore, che sarà disponibile per i membri dell’OIES.

Grazie a questa importante collaborazione, l’Osservatorio Italiano Esports continua nella sua opera di accelerare il progresso e la conoscenza del mercato agli investitori.

“Sono molto orgoglioso di annunciare questa partnership con l’Osservatorio Italiano Esports” – dice il CEO di CreationDose Alessandro La Rosa. “Grazie al nostro tool Tik Analytics e all’esperienza maturata da anni nel settore, siamo in grado di tracciare e fornire un quadro completo sulle statistiche, sui trend e sugli utenti di Tik Tok, così da poter offrire una profilazione specifica e dettagliata a supporto delle attività di marketing del nostro nuovo partner”.



“TikTok è uno dei principali social utilizzati dalla Generazione Z, proprio la più vicina al mondo Esports. Ci è sembrato di estremo valore avviare una collaborazione con CreationDose, società leader in Italia sull’analisi social – commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, responsabili dell’OIES-. Attraverso queste partnership saremo in grado di offrire ai nostri membri una conoscenza sempre più approfondita del mercato Esports, in modo da esserne anche i principali promotori del suo sviluppo in Italia”.

L’Osservatorio Italiano Esports è uno progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore dello sport che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di atleti e team Esports.

