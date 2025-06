Crash e Tap Games: i rivoluzionari effetti della gamification delle slot

Forse la gamification applicata al gambling non avrà mai una definizione completa, né tantomeno conclusiva. Eppure, quando se ne cominciò a parlare ormai più di un decennio fa, sembrava essere quasi una fantasia, che avrebbe potuto tramutarsi al massimo un elemento folcloristico di scarsa presa. Strada facendo, abbiamo visto come i giocatori di slot siano cambiati, con l’innesto delle nuove generazioni, e come nel contempo l’industria abbia incrementato fiducia e coraggio nel proporre elementi ‘da intrattenimento’ derivati dai classici videogiochi e casual games nei propri titoli, sia online che land-based.

Le nuove tendenze sono i crash games e i tap games. In realtà, il crash gambling è una realtà consolidata, visto che tutti gli operatori italiani ed esteri online ne propongono un ricco menu. Nati nei casino con criptovalute, i crash games sono ufficialmente sbarcati nel mondo del gioco autorizzato grazie a una pressocché sconosciuta firma ucraina, che nel 2019 diede vita al famoso Aviator.

All’inizio, non è stato facile capire il senso di quel biplano che cominciava ad innalzarsi allo start, fino a esplodere all’improvviso in maniera del tutto random. Ma il gioco, in effetti, è di una semplicità disarmante: più l’aereo va su, più il moltiplicatore della puntata aumenta, perciò il giocatore non deve fare altro che premere lo stop prima di perdere tutto.

Naturalmente, non c’è abilità né strategia che tenga. E’ tutta fortuna (o sfortuna) come nelle slot. Ma lo scenario è così diverso da diventare accattivante per chiunque abbia la passione per il gioco veloce e facile.

Altra pietra miliare della categoria è Spaceman di Pragmatic Play, che dei crash games è diventata autentica capofila. Stesso identico gamestyle di Aviator, ma con protagonista un astronauta, in un contesto grafico molto più ricco e accattivante. Altra importante firma in questo campo è Onlyplay, autrice di QuantumX, Limbo Cat e F777 Fighter, ma soprattutto di Cricket Crash, il primo a tema sportivo. Ancora, abbiamo BGames, nota per Space XY e soprattutto per Rocket Dice, che si discosta del tutto dal gameplay originario proponendo scommesse sul tiro dei dadi.

Le divagazioni sul tema sono praticamente infinite, da TNT (Giocaonline) dove bisogna bloccare il contatore prima che la bomba esploda, a Plinko (BGaming) dove si fa cadere una pallina attraverso una piramide di pioli, con moltiplicatori alla base che determinano la vincita, con possibilità di regolare il livello di rischio; da Paper Lanterns (Mascot Gaming), dove si possono far partire in volo 5 lanterne in contemporanea, a Big Bass (Pragmatic Play) il cui protagonista è un pescatore che va a caccia di pesci in mare, fino a quando la sua rete non si rompe; da Tap Craze di Evoplay, impostato su un vivace tema di animali della foresta, a Crashout Fireworks, che fonde il classico formato Crash con animazioni colorate, creando uno spettacolo che si ripete ogni volta che si decide quando incassare.

La storia è infinita e tende a solcare nuovi orizzonti: adesso, stanno emergendo i giochi Tap. La famiglia dei Piggy creata da Onlyfans ne sono un emblema. Pur essendo classificati anch’essi nel genere slot machines, sono di fatto giochi multiplayer a tapping, ovvero con un solo pulsante (il ‘tapping’, per l’appunto), che invia un colpo virtuale a un simpatico maialino-salvadanaio al centro dello schermo. Più colpi si danno, più crepe si apriranno sul maialino, fino a quando un giocatore riuscirà a romperlo e a intascare uno dei jackpot. Piggy Bonanza Valentine è, invece, impostato su stile Columns, che offre vincite in base all’abbinamento dei simboli: l’aspetto particolare, ma non esclusivo, visto che è stato adottato da diversi alti titoli, è che c’è, di tanto in tanto, la possibilità di comprare free spin, per cifre relativamente basse.

Abbiamo poi i giochi LuckyTap di BetMGM, che riprendono elementi dalle slot online e li reinventano per trasformarli in versioni a vincita istantanea di giochi classici e innovativi. Non ci sono rulli da girare o linee di pagamento da raggiungere. Piuttosto, se si vince o meno è subito evidente dopo aver iniziato ogni giocata. Nei LuckyTap l’obiettivo è ‘lanciare’ un proiettile digitale contro un bersaglio, toccando lo schermo.

Ad esempio, Skee-Ball Lucky Tap è una versione virtuale del classico gioco arcade. Invece di far rotolare fisicamente una palla contro i contenitori sulla piattaforma di gioco, basta impostare l’importo della puntata e toccare il pulsante di avvio. Non ci sono tabelle dei pagamenti a cui fare riferimento.

Lion’s Gold LuckyTap offre un jackpot progressivo illimitato con tre livelli. Pop-A-Shot, invece, integra moltiplicatori casuali nel suo gameplay, che possono arrivare fino a 7 volte la puntata.. BetMGM offre diversi titoli con temi speciali, come Gretzky Goal e New York Jets QB Blast. Tutti questi giochi offrono divertimento indipendentemente dal risultato delle giocate.

Tap Craze di Evoplay è caratterizzato da un simpatico roditore di nome Capybara Joe e da un insieme di funzionalità volte a massimizzare la fidelizzazione e il coinvolgimento. L’esclusiva meccanica della Scala della Felicità sping i giocatori a mantenere la gioia di Joe per sbloccare la ruota della fortuna, offrendo moltiplicatori fino a 500x. Tap Craze presenta tre jackpot fissi e componenti personalizzabili, come la galleria di costumi per Joe e una classifica competitiva per i primi 15 giocatori.

Penguin Rush di BetGames, appena apparso sulle scene, si svolge su un lago ghiacciato, dove l’avventuroso pinguino deve attraversare il percorso senza essere colpito dalle slitte che calano dall’alto. Di corsia in corsia il valore dei premi aumenta, ma se arriva in collisione con una slitta, si perdono le vincite accumulate. La peculiarità di Penguin è di avere quattro livelli di difficoltà, con rispettivamente 24, 22, 20 e 15 corsie da attraversare.

PressGiochi