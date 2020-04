Covid19. Per contrastare il contagio, Alberici crea il distributore di igienizzanti SANITIX24

L’emergenza sanitaria che ci ha colpito non ha avuto un impatto solo sulla nostra salute e la gestione del sistema sanitario ma, a causa della peculiarità delle misure così restrittive che per la prima volta abbiamo subito, ha avuto un impatto fortissimo sulla vita quotidiana di ognuno di noi.

La domanda che tutti ci poniamo è: come cambieranno le nostre abitudini? Come affronteremo d’ora in poi le interazioni con gli altri? Quale sarà la nuova “normalità”?

Alberici S.p.A. si unisce a tutti coloro che mettendo al primo posto la salute, desiderano concentrarsi sul futuro, su una ripartenza consapevole e sulla necessità di essere resilienti rispetto agli scenari che ci attendono.

“In quest’ottica – fa sapere Alberici SpA – abbiamo applicato il nostro know-how e sfruttato le nostre risorse per ideare SANITIX24: distributore multiuso dalle dimensioni contenute adatto alla vendita di ogni tipo di prodotto igienizzante. Altamente performante e dal design moderno e ultra-compatto, SANITIX24 è perfetto per qualsiasi tipo di punto vendita.

Installabile a muro o su piedistallo, in ambiente chiuso o all’esterno, SANITIX24 è il distributore ideale per farmacie, tabaccherie, supermercati, centri commerciali, aziende, uffici pubblici, stazioni, aeroporti, ospedali, stadi e tutti i luoghi in cui si potrebbero creare degli assembramenti di persone o dove può rivelarsi utile un servizio igienizzante express 24H su 24.

SANITIX24 racchiude in sé il concetto di sicurezza: oltre alla distribuzione di prodotti igienizzanti, aiuta a smaltire eventuali file nei punti vendita e si rende efficace nel social-distancing evitando contatti diretti e passaggi di denaro fra persone nel rispetto della salute di venditori e acquirenti”.

PressGiochi