Covid19. iGB Affiliate Amsterdam slitta a luglio 2021

Anche gli organizzatori di iGB Live e iGB Affiliate Amsterdam hanno deciso di spostare l’evento previsto per settembre a luglio 2021 a causa delle preoccupazioni per la diffusione del Covid19.

“Purtroppo, – spiegano – abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinviare iGB Live e iGB Affiliate Amsterdam fino al 2021. Inizialmente prevista per settembre 2020, le nuove date saranno il 13-16 luglio 2021.

Nei giorni scorsi, i governi europei hanno annunciato nuove restrizioni ai viaggi, con l’aumento dei casi Covid-19 in alcuni paesi.

Nonostante il forte sostegno del settore all’evento in circostanze difficili, il rinvio contribuirà a garantire che lo spettacolo produca risultati ed esperienze eccezionali per partecipanti e partner commerciali nel 2021.

Il direttore dell’evento di gruppo Naomi Barton ha dichiarato: “Per quanto sia deludente questa notizia, riteniamo che sia la decisione più responsabile da prendere. Volevamo davvero offrire questo evento per i nostri partner e stakeholder. Tuttavia, con misure che esulano dal nostro controllo, riteniamo che il rinvio sia la cosa giusta da fare, in quanto non possiamo garantire che delegati, espositori e sponsor possano raggiungere l’evento in sicurezza. Se non siamo in grado di offrire il valore e il ritorno sugli investimenti che si verificano durante i nostri eventi, aspetteremo fino a quando ciò sia possibile “.

Questa decisione non è stata presa alla leggera – la situazione attuale fa si che ci siano cose fuori dal nostro controllo che creano troppi rischi per creare questo evento quest’anno.

