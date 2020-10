Covid: Salvini a confronto con Fontana per fermare il lockdown in Lombardia

Matteo Salvini non è così convinto della scelta che avrebbe fatto il presidente della Regione Lombardia a guida Lega di introdurre da giovedì prossimo il lockdoun e chiudere la Regione dalle 23 alle 5 di ogni giorno e tenere le serrande abbassate della media e grande distribuzione in tutti i week end. Attilio Fontana già sabato scorso aveva emesso un’ordinanza con una serie di restrizioni, tra le quali rientrava anche la chiusura di sale giochi, bingo e scommesse.

Salvini vuole vederci chiaro sull’ordinanza con una serie di domande e di perplessità, sulla scorta anche – a quanto pare – di una serie di pressioni arrivate sia dalla base leghista sia da rappresentanti delle categorie più direttamente toccate dagli effetti della misura del coprifuoco.

In queste ore si parla della possibilità che l’ordinanza venga rivista affinché una parte degli esercizi commerciali che avrebbero dovuto tenere le saracinesche abbassate durante il weekend ricevano invece, fino a un certo limite di metratura del fronte espositivo, il permesso di tenere aperto.

Già in mattinata il leader leghista aveva attaccato: “Attenti sì, terrorizzati no, questi non sono i dati di marzo”, aveva detto mentre una cinquantina di ristoratori milanesi manifestava sotto gli uffici di Fontana. Così Salvini ha chiamato Fontana e i suoi per chiedere le proiezioni sulla “difficile situazione sanitaria”, ma anche per discutere della “volontà della Lombardia di ripartire”.

Tradotto: “La necessità di intervenire a favore di imprese, famiglie e pendolari anche per riparare le gravi mancanze del governo centrale” perché il Carroccio – affermano fonti leghiste – “è determinato a lavorare con sempre maggior impegno per coniugare tutela della salute, istruzione e lavoro”.

PressGiochi