Covid, nuova ordinanza in Umbria: obbligo al chiuso delle mascherine FFP2

In Regione Umbria arriva la nuova ordinanza della presidente Donatella Tesei e sarà in vigore da oggi, 23 dicembre al 9 gennaio. “Tra queste vi è l’obbligo dell’uso delle mascherine all’aperto, la raccomandazione dell’uso delle mascherine FFP2 al chiuso e nei mezzi di trasporto oltre ad una serie di provvedimenti che interessano il personale sanitario, pazienti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali. Infine vi è la raccomandazione di limitare i contatti, soprattutto al chiuso, con soggetti fragili e in ogni caso di effettuare tamponi prima di tali visite domiciliari”, anticipa Palazzo Donini.

L’obbligo di uso delle mascherine FFP2 al chiuso varrà quindi anche per sale giochi, scommesse e bingo.

