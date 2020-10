Covid. La Regione Lazio prende dalla lotta al gioco d’azzardo patologico 340mila euro

Come avevamo anticipato sulle pagine di PressGiochi lo scorso giugno, la Giunta regionale del Lazio ha disposto la ‘Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 per 20 milioni di euro.

A rendere necessaria la decisione è stata la situazione di urgenza straordinaria derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal Governo appositi provvedimenti contenenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Come ricorda il Bollettino ufficiale della Regione di oggi, la Giunta ha ritenuto necessario provvedere alla variazione di bilancio per complessivi euro 20.000.000,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi a vari capitoli di spesa tra cui rientra anche il Fondo per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico – legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private).

Dal Fondo la Regione avrebbe fatto venir meno per l’anno 2020 ben 340mila euro.

Tali fondi sarebbero necessari a “consentire la realizzazione del “Piano per i minori, adolescenti e famiglie 2020”, che prevede l’erogazione di voucher per l’iscrizione dei bambini e dei ragazzi ai centri estivi la cui apertura, disposta a partire dal 15 giugno 2020”.

PressGiochi