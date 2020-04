Covid-19, Spagna. Il Gruppo R. Franco dona 13mila mascherine

Il gruppo R. Franco, una delle più grandi società di gioco della Spagna, ha fatto una donazione iniziale di 13.000 mascherine riutilizzabili per contribuire alla lotta contro Covid-19.

Sono previste donazioni attraverso l’ospedale temporaneo attualmente aperto presso la fiera espositiva di IFEMA. In quanto stakeholder chiave nel futuro della nazione, il Gruppo R. Franco desidera contribuire al sostegno del proprio Paese in queste circostanze senza precedenti.

Strumentale per l’economia della nazione da oltre mezzo secolo, la donazione fa parte della più ampia missione del gruppo di condividere il suo messaggio di solidarietà e speranza a clienti, fornitori, operatori e cittadini spagnoli in questi tempi difficili.

Commentando la battaglia in corso contro la Spagna COVID-19, Jesus Franco, presidente del gruppo R. Franco ha dichiarato: “Non è mai stato così importante come oggi intensificare e aiutare il nostro Paese e le persone in queste settimane difficili e dolorose. Mentre la pandemia continua a colpire aziende, famiglie e comunità in tutta la Spagna, il Gruppo R. Franco è qui per fare tutto il possibile per contribuire e mostrare la nostra solidarietà in tutti i settori. Con più donazioni che seguiranno, offriamo il nostro sostegno con la sicurezza che ne usciremo tutti insieme più forti di prima ”.

Per garantire la salvaguardia della salute e del benessere di ciascuno dei suoi team in tutte le sue operazioni globali, il Gruppo R. Franco ha immediatamente messo in atto i suoi piani di emergenza diverse settimane fa per garantire che la sua rete potesse funzionare completamente da remoto fino a quando la crisi sarà in corso.

