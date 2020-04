Covid-19. Spagna: il Gruppo Novomatic fa una donazione all’ospedale Ifema di Madrid

Si rincorrono sulla stampa specializzata estera le iniziative di beneficienza proveniente dagli operatori de dai big del settore giochi a favore del sistema nazionale che in ogni Paese del Mondo in questi giorni è messo a dura prova dalla preoccupante diffusione del Covid-19.

Tantissime le inizative dell’industria spagnola, dove dop le donazioni di R. Franco di venerdì. Oggi arriva Novomatic con le sale del marchio ADMIRAL, ad effettuare una donazione di varie forniture mediche all’ospedale IFEMA di Madrid.

“Non è altro che un gesto per supportare e ringraziare tutto il personale sanitario per il loro enorme sforzo e dedizione nella lotta contro COVID19 che in brevissimo tempo ha cambiato il corso della nostra società” fa sapere l’azienda. “Dal gruppo Novomatic, vogliamo inviare i nostri migliori auguri a tutte le persone colpite dalla crisi sanitaria che stiamo vivendo e trasmettere un messaggio di ottimismo e incoraggiamento per il futuro”.

PressGiochi