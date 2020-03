Covid-19. SAPAR ha aderito alla campagna per sostenere la Croce Rossa Italiana

SAPAR ha aderito alla campagna per sostenere la Croce Rossa Italiana – Italian Red Cross in questa emergenza.

La Croce Rossa Italiana è in prima linea dall’inizio dell’allerta Covid-19 in modo capillare su tutto il territorio nazionale attraverso migliaia di volontari e operatori che stanno lavorando senza sosta per sostenere la popolazione.

È possibile effettuare una donazione libera per supportare #CroceRossaItaliana attraverso la piattaforma di FundRaising Tiltify.

QUI 👇 il link alla campagna #SAPAR

https://tiltify.com/@sapar/sapar-croce-rossa-italiana