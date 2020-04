Covid-19: per gli operatori del gioco, perdite per decine di mln al giorno

In Italia, SuperEnalotto (Sisal), Lotto (Lottomattica) ed Eurojackpot si sono fermati completamente, anche per i giocatori online. Il 22 marzo 2020, il governo italiano ha ordinato la chiusura del gioco in tutte le tabaccherie e il blocco di tutte le slot machine come parte delle sue misure di quarantena potenziate. In precedenza, come in Francia, i negozi come le tabaccherie erano ancora aperti e le lotterie e i gratta e vinci erano ancora disponibili in tutto il paese. In risposta alla crisi, in particolare nel nord Italia, il governo ha deciso di chiudere le porte di tutti i negozi e luoghi “non essenziali”. Le perdite degli operatori di gioco italiani dovrebbero arrivare a decine di milioni di euro al giorno.

E’ quanto scrive la WLA, nel suo report trimestrale sugli sviluppi regionali e globali nella lotta contro COVID-19 per il mercato delle lotterie.

A livello globale, i casi COVID-19 raggiungono 1,25 milioni di persone, un terzo del mondo si è bloccato. Lottomatica, SELAE e ONCE hanno sospeso tutte le vendite mentre China Sports e China Welfare riprendono le operazioni su base continuativa. Stessa cose per le scommesse sportive, fermi eventi come la Premier League inglese, la Serie A italiana, Euro 2020 e le Olimpiadi estive 2020

Tutti i casinò di Las Vegas chiudono mentre i casinò di Macao riaprono con cautela.

La chiusura senza precedenti di attività non essenziali avviata negli ultimi 10 giorni in tutto il mondo per rallentare la pandemia di COVID-19 sta avendo un forte impatto sulle lotterie globali e sui settori delle scommesse sportive e, più in generale, sull’industria dei giochi. In breve tempo, il settore è stato colpito e ha visto intere popolazioni andare in blocco, la cancellazione o il rinvio dei principali eventi sportivi e ippici, la diffusa sospensione delle vendite di lotterie e scommesse sportive e la chiusura di casinò e sale da gioco, nonché club, ristoranti e altri luoghi che offrono VLT, EGM e prodotti simili.

Morgan Stanley prevede un calo del PIL degli Stati Uniti del 30,1% nel secondo trimestre 2020, nonché un aumento del tasso di disoccupazione negli Stati Uniti al 12,8% – proiezioni per la lotteria, lo sport le scommesse e un settore di gioco più ampio stimano una grave contrazione dell’attività legata al gioco nel corso del 2020, con le previsioni sul gioco d’azzardo del 2020 di H2 Global Gaming, in particolare ora ridotte del 12,1% rispetto alle stime pre-epidemia.

PressGiochi