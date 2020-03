L’Associazione Sapar mette a disposizione degli operatori del gioco che in questi giorni di emergenza sanitaria hanno la necessità di spostarsi per motivi professionali, il nuovo modello scaricabile e stampabile dell’autocertificazione per gli spostamenti, aggiornato all’ultima Circolare del Ministero dell’Interno.

SCARICA MODELLO

