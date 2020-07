COVID-19: le lotterie resistono alla pandemia, meglio chi aveva optato per la digitalizzazione

In questa edizione speciale dell’indicatore trimestrale delle vendite alla lotteria, della WLA, vengono riportati gli sviluppi regionali e globali nella lotta contro il COVID-19. I blocchi imposti in Asia, Europa e Stati Uniti da marzo a maggio hanno “appiattito” con successo la curva epidemiologica in molte delle nazioni e dei territori colpiti, causando un sacrificio enorme per il benessere della società e l’attività economica. Oltre il 75% dei paesi sta riaprendo, anche se la pandemia si sta intensificando in diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti e le economie dei mercati emergenti del Brasile e dell’India.

La chiusura senza precedenti di attività non essenziali avviata nelle ultime 16 settimane per rallentare la pandemia è stata un evento catadstrofico – afferma la World Lottery Association – per le lotterie globali e le industrie delle scommesse sportive. L’intero settore ha visto intere popolazioni andare in blocco; la cancellazione o il rinvio dei principali eventi sportivi e ippici; interruzioni diffuse alle reti di vendita al dettaglio e chiusure di casinò, sale da gioco e luoghi di ospitalità che offrono VLT, EGM e prodotti simili. Tuttavia, i primi risultati pubblicati dal settore delle lotterie e delle scommesse sportive sin dall’inizio della pandemia dipingono un quadro di un settore che risponde con audacia, intelligenza e sorprendente capacità di ripresa. In particolare, alcune tendenze emergenti e conclusioni provvisorie includono: la base generale dei giocatori della lotteria si è contratta durante la pandemia di COVID-19, tuttavia, le perdite dei giocatori sono state mitigate in una certa misura dall’acquisizione di nuovi giocatori da altri settori tra cui casinò e scommesse sportive; le vendite di prodotti tradizionali della lotteria hanno continuato a resistere laddove le reti di vendita al dettaglio sono rimaste intatte, ma sono state gravemente colpite dalla chiusura delle reti di vendita al dettaglio; la logistica e le problematiche della catena di approvvigionamento stanno influenzando negativamente la disponibilità di prodotti istantanei in alcune giurisdizioni; le vendite di prodotti di scommesse sportive sono state gravemente interrotte dalla cancellazione di grandi eventi sportivi; allo stesso modo, le entrate di EGM, VLT, bingo e Keno sono state gravemente colpite dalla chiusura di strutture di ospitalità e di intrattenimento; c’è stato un significativo assorbimento di iGaming e altri prodotti online. Tuttavia, questo assorbimento non è stato sufficiente per compensare le perdite da altre fonti di entrate; le lotterie lungo il percorso verso la digitalizzazione hanno avuto buoni risultati rispetto alle lotterie che sono solo all’inizio del loro percorso. In altre parole, i mercati in cui l’online è già significativo hanno generalmente ottenuto risultati migliori rispetto ai mercati in gran parte basati sulla vendita al dettaglio

Nonostante le buone notizie accennate, è ancora troppo presto per anticipare qualsiasi cosa riguardante la lotteria, le scommesse sportive e i settori di gioco a breve e medio termine. In particolare, le previsioni economiche sono quasi inesorabilmente cupe, con l’FMI che proietta la produzione economica nel 2020 in calo del 4,9% a livello globale e dell’8% negli Stati Uniti (e del 10,2% nell’UE), per una perdita globale cumulativa nel periodo 2020-2021 di 12 trilioni di dollari, mentre il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti riferisce che nella seconda economia più grande del mondo, quasi 50 milioni di persone hanno presentato domanda di sussidio di disoccupazione nelle ultime 16 settimane. Importanti restrizioni ai viaggi e al turismo sono ancora in atto a livello globale e alcuni luoghi stanno assistendo a una ricorrenza nei casi di COVID-19.

Asia Pacifica

L’Asia del Pacifico ha avuto più successo di molte altre parti del mondo nel contenere il virus SARS-CoV-2, forse grazie a precedenti esperienze con l’epidemia di SARS del 2002-2003 e lo scoppio del MERS in Corea nel 2015. Cina, Hong Kong e Corea del Sud hanno ridotto con successo la diffusione del virus attraverso una combinazione di misure di contenimento, mascherine, programmi di tracciabilità e rintracciabilità completi, misure di quarantena e buy-in pubblico, mentre il virus è stato quasi sradicato in Vietnam e Nuova Zelanda . Sembrava che l’Australia avesse contenuto con successo il virus fino a quando una recente serie di casi a Melbourne ha portato all’introduzione di blocchi locali per l’intera città. Pechino sta vivendo un focolaio di COVID-19, a dimostrazione della difficoltà di contenere la malattia. In risposta il Governo della città ha sigillato alcuni quartieri e chiuso Xinfadi, il mercato all’ingrosso.

Cina: in Cina, che è stato il primo paese al mondo a essere colpito dal virus, ha assunto una posizione di blocco dalla fine di gennaio 2020. Di conseguenza, le vendite della lotteria in tutta la Cina continentale hanno rallentato a febbraio. A causa della risposta nazionale alla pandemia, l’orario di lavoro dei rivenditori della lotteria è stato notevolmente ridotto da febbraio 2020; questo, insieme alla sospensione di 49 giorni delle operazioni della lotteria, ha assicurato che lo stop delle vendite. I sorteggi per i giochi nazionali di lotto non sono ripresi fino all’11 marzo e le sale VLT sono state riaperte solo dall’11 maggio. Per sostenere l’industria, il Ministero delle finanze cinese ha stanziato 200 milioni di CNY in finanziamenti speciali di supporto e commissioni per i rivenditori. Con la progressiva riapertura del mercato della lotteria nella Cina continentale da marzo in poi, le vendite nelle due lotterie statali cinesi hanno iniziato a riprendersi da allora; tuttavia i dati rimangono significativamente in calo. Da gennaio a marzo 2020, le vendite della lotteria sono diminuite del 64,5% in tutta la Cina continentale, rispetto al corrispondente periodo del 2019. Nello stesso periodo, le vendite di China Welfare sono diminuite del 63,2%, mentre le vendite di China Sports sono diminuite del 65,7 %. In particolare, i ricavi dei giochi basati sul sorteggio, incluso Lotto, sono diminuiti del 57,0%, mentre le vendite di biglietti istantanei sono diminuite del 40,4%. Le scommesse sportive e i VLT sono state le categorie di prodotti più colpite, con una riduzione delle vendite rispettivamente del 76,7% e del 78,7% nei primi tre mesi del 2020, rispetto ai primi tre mesi del 2019. Nel mese di maggio 2020, il mese più recente per il quale sono disponibili le cifre, sono state registrate vendite per 29,2 miliardi di CNY in tutta la Cina continentale, con un calo di 6,3 miliardi di CNY o del 17,7% rispetto a maggio 2019.

Le vendite in Cina sono diminuite solo del 15,0% da maggio, mentre le vendite presso China Sports sono diminuite del 20,1% rispetto allo stesso periodo di un mese. Da gennaio a maggio 2020, la Cina continentale ha registrato un fatturato di 90,3 miliardi di CNY, con un calo di 87,5 miliardi di CNY o il 49,2% rispetto al corrispondente periodo di entrate del 2019. Le perdite sono state equamente ripartite tra le lotterie China Welfare e China Sports: nel tempo specificato, il primo ha visto un calo delle vendite del 46,2% e il secondo ha visto un calo del 51,7%. In termini di categorie di gioco, il numero e i giochi istantanei sono stati meno colpiti, con vendite di Lotto e biglietti istantanei in calo rispettivamente del 27,0% e del 26,1% nei primi cinque mesi del 2020, rispetto ai primi cinque mesi del 2019. Nel corso dei primi cinque mesi del 2020, Lotto, scommesse sportive e giochi istantanei hanno rappresentato rispettivamente il 74,7%, l’11,9% e il 9,4% di tutte le vendite di prodotti. Il volume delle vendite è diminuito in tutte le province, con le province di Guangdong, Shandong, Jiangsu, Zhejiang e Hubei tra le più colpite. Con il divieto della lotteria online non ancora revocato, non vi è stato alcun passaggio verso il digitale come mezzo per garantire entrate. Durante tutto il nuovo focolaio di Coronavirus, il Governo cinese ha ordinato alle lotterie di tutti i livelli di agire in conformità con le esigenze di prevenzione e controllo dell’epidemia, in combinazione con il lavoro effettivo di emissione e vendita della lotteria.

Nuova Zelanda: in Nuova Zelanda, un rigoroso blocco dal 23 marzo insieme ad altre forti misure ha consentito alla nazione di dichiararsi priva di Coronavirus l’8 giugno. La nazione ora segnala 1.545 infezioni confermate e 22 morti, a seguito dell’individuazione di due casi positivi il 24 giugno. Come parte del rigoroso blocco, il 27 marzo Lotto Nuova Zelanda (Lotto NZ) ha sospeso tutte le vendite al dettaglio per 35 giorni. Le operazioni di scommesse sportive sono state sospese per 50 giorni dal 25 marzo, mentre le corse sono riprese il 27 giugno. Commentando le prestazioni della lotteria durante il periodo di sospensione delle vendite al dettaglio, Chris Lyman, CEO di Lotto NZ, ha osservato: “Abbiamo assistito a un forte aumento dei clienti che acquistavano i biglietti online durante il blocco, il che è stato fantastico, ma le vendite sul blocco hanno diminuito di circa il 60% di ciò che normalmente vedremmo”.

Australia: in Australia, dove non c’è stato un blocco nazionale coordinato in risposta alla pandemia di COVID-19, le operazioni di lotteria tradizionali sono proseguite in gran parte inalterate, anche se ciascuno dei vari stati e territori ha ordinato la chiusura di attività non essenziali per una media di 49,5 giorni dal 23 marzo. Edicole e minimarket, che costituiscono la maggior parte della rete di vendita al dettaglio, erano generalmente esonerati dagli ordini di chiusura e le estrazioni della lotteria avvenivano in gran parte secondo il programma. Osservando la situazione nell’Australia occidentale (WA), il portavoce di Lotterywest ha dichiarato: “Le nostre estrazioni e le offerte di prodotti non sono state influenzate durante questo periodo. La vendita al dettaglio è rimasta aperta per tutto il tempo, anche se alcuni rivenditori hanno scelto di ridurre le proprie ore lavorative, ma ora stanno iniziando a tornare ai normali orari di apertura”. I giochi istantanei e basati sul sorteggio compongono il portafoglio di prodotti di Lotterywest. La risposta della lotteria dell’Australia occidentale alla pandemia è stata comunque proattiva, ha introdotto un pacchetto di incentivi per rivenditori da 17,5 milioni di AUD per sostenere i punti vendita. Anche la business unit lotterie del Tabcorp Group, che gestisce lotterie, Keno, scommesse sportive, tra cui corse di cavalli e altri prodotti e servizi di gioco in tutti i mercati australiani ad eccezione dell’Australia occidentale, è stata relativamente influenzata dalla pandemia; i canali digitali dei gruppi per le lotterie e il Keno, nonché per le scommesse e i media, hanno continuato a funzionare senza sosta. Tuttavia, le altre operazioni di gioco del conglomerato sono state influenzate più direttamente, attraverso la chiusura temporanea richiesta dai vari ordini di blocco dello stato e del territorio di sedi autorizzate australiane. Nel primo semestre, le entrate provenienti da sedi autorizzate australiane, agenzie TAB e punti vendita sul campo rappresentano circa il 28% delle entrate, mentre i proventi delle scommesse sportive rappresentano circa il 4% delle entrate. In risposta, il gruppo diversificato di intrattenimento di gioco ha fornito supporto alle sedi autorizzate sospendendo il pagamento delle relative commissioni dovute, con revisioni su base mensile, cercando nel contempo di mitigare gli impatti di COVID-19 sulle attività e sulla posizione finanziaria riducendo le attività operative. Le azioni specifiche intraprese finora includono la sospensione temporanea dei dipendenti al fine di conservare posti di lavoro a lungo termine, il passaggio a una settimana lavorativa di quattro giorni per altri dipendenti a tempo pieno dal 6 aprile 2020 al 30 giugno 2020, una riduzione del numero di appaltatori di tecnologia e una revisione del programma di spesa in conto capitale del gruppo. Commentando la situazione del gruppo, David Attenborough, amministratore delegato e CEO di Tabcorp, ha dichiarato: “Questo continua ad essere un momento molto impegnativo per il nostro personale, le nostre attività, i nostri partner e la comunità. Siamo impegnati a lavorare in modo proattivo e collaborativo con tutti i nostri stakeholder affinché possiamo emergere collettivamente nel modo più rapido possibile”.

Giappone: a Hong Kong, dove le azioni preventive hanno visto la speciale regione amministrativa limitare il COVID-19 a soli 1.469 casi, il Governo ha introdotto una serie senza precedenti di iniziative per combattere il virus SARS-CoV-2 e allo stesso tempo svelando misure di soccorso per supportare le imprese e la popolazione locale. Le principali iniziative includono l’uso di una strategia di “soppressione e sollevamento” per verificare la diffusione del virus; rafforzamento dei controlli sull’immigrazione; la chiusura di locali ad alto rischio tra cui cinema, centri fitness e discoteche; sospensione delle lezioni scolastiche; divieto di raduni in più di quattro persone; l’introduzione del distanziamento sociale; diffusa adozione di maschere. Oltre a un pacchetto di incentivi economici compreso tra il 5 e il 10% del PIL, le misure di mitigazione economica istituite dalle autorità comprendono la proroga dei termini di pagamento delle imposte sia per gli individui che per le imprese; sgravio di mutui e prestiti mediante ferie di pagamento; finanziamenti per la creazione di posti di lavoro e piani di sostegno all’occupazione; agevolazioni finanziarie per i centri di assistenza all’infanzia; e l’istituzione di un fondo anti-epidemia per migliorare il sostegno alle autorità ospedaliere nella lotta contro la pandemia.

Il COVID-19 ha naturalmente influenzato le attività dell’Hong Kong Jockey Club (HKJC), il più grande contribuente della regione amministrativa. Le principali offerte di prodotti dell’HKJC includono le scommesse sull’ippica, le scommesse sul calcio e la lotteria Mark Six. Per mitigare i rischi per la salute pubblica a tutela dei propri clienti e dipendenti, HKJC ha implementato una serie di misure precauzionali rigorose, compresa la sospensione delle estrazioni della lotteria Mark Six dal 2 febbraio. Di conseguenza, le vendite della lotteria sono diminuite del 55,1%, rispetto al corrispondente del 2019. Le filiali di scommesse fuori corso (OCBB), che erano state precedentemente chiuse per evitare la raccolta di folle, sono state parzialmente riaperte a luglio con rigide misure di sanità pubblica. Con la suddetta chiusura degli OCBB, il club ha lanciato il servizio di trasferimento di fondi del Faster Payment System (FPS) per facilitare il passaggio dei clienti all’app di scommesse di HKJC per la fornitura di servizi di scommesse. A causa della sospensione di importanti campionati dall’ultima parte del primo trimestre 2020, le entrate delle scommesse sul calcio sono diminuite del 19,0% nel primo trimestre 2020, rispetto al primo trimestre del 2019. Durante tutta la pandemia, le corse dei cavalli sono state in corso con rigidi accordi di ammissione per controllare la partecipazione e mitigare rischi per la salute all’ippodromo. Le scommesse sull’ippica nelle vendite sono diminuite del 12,7% nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre del 2019. Per supportare la comunità nell’affrontare l’impatto della pandemia, HKJC ha anche introdotto un fondo di sostenibilità della comunità di 150 milioni di HKD e un fondo di emergenza COVID-19 di 100 milioni di HKD.

Europa

In Europa, l’ondata iniziale della trasmissione COVID-19 ha superato il picco in tutti i paesi tranne Bulgaria, Svezia e Russia. Sulla base dei dati disponibili presso il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), 29 paesi su 31 hanno osservato tassi di COVID-19 inferiori ai tassi di picco registrati. Al contrario, i tassi più alti dall’inizio della pandemia si trovano in Bulgaria e Svezia, dove sono aumentati del 21% e 10%. Dopo aver superato il picco di trasmissione delle infezioni, molti paesi in Europa stanno riavviando con cautela le proprie economie, con il primo allentamento delle restrizioni aprile in Germania e Polonia. Diversi paesi europei, tra cui Germania, Italia, Spagna e Polonia, sono ora nella seconda o terza fase di riapertura delle loro economie. Tuttavia, diverse nazioni rimangono in uno stato di emergenza, in particolare la Francia, mentre sono stati istituiti blocchi locali nella Renania settentrionale-Vestfalia in Germania e Leicester nel Regno Unito a seguito di una ripresa di casi.

Francia: la Francia è stata tra i paesi europei più colpiti dal Coronavirus, con oltre 210.000 casi confermati di COVID-19 e poco più di 30.000 decessi. Il Governo francese ordinò una quarantena generale dal 17 marzo. La quarantena generale è stata revocata l’11 maggio, ma le chiusure e le restrizioni di viaggio sono proseguite fino al 2 giugno e fino al 24 luglio è in atto uno stato di emergenza sanitaria. Sono state messe in atto misure finanziarie, tra cui aiuti alle piccole imprese e l’introduzione di un regime di disoccupazione parziale per evitare licenziamenti, al fine di mitigare i peggiori effetti della perturbazione economica.

L’impatto della pandemia sull’economia francese è stato sentito in primis da Française des Jeux (DFG), anche se l’80% dei punti vendita al dettaglio della lotteria nazionale è stato autorizzato a rimanere aperto durante il blocco nazionale. Rispetto al primo trimestre del 2019, la posta in gioco totale è diminuita del 5,4% nel primo trimestre 2020, con vendite di giochi basati su pareggio, giochi istantanei e prodotti di scommesse sportive in calo rispettivamente del 2%, 1,2% e 18,1%. Loto ha continuato a registrare buoni risultati dopo il rilancio alla fine del 2019, mantenendo una crescita di oltre il 10%, mentre il gioco di estrazione rapida Amigo è stato sospeso dal 19 marzo. Nelle prime settimane, la posta in gioco è diminuita di quasi il 60%, con un calo di oltre il 40% delle quote della lotteria e un calo di quasi il 95% nelle scommesse sportive a seguito dell’annullamento della maggior parte delle competizioni sportive . Al contrario, c’è stata una forte diffusione della lotteria online. L’impatto totale su DFG è comunque vicino a 200 milioni di euro sul fatturato e 100 milioni di euro sull’EBITDA.

In risposta all’impatto del COVID-19, il più grande operatore di gioco della Francia ha realizzato risparmi di oltre 80 milioni di euro durante l’intero esercizio finanziario 2020 apportando contemporaneamente contributi e donazioni per un totale 1,2 milioni di euro al fondo nazionale e all’associazione benefica “Secours Populaire” a sostegno degli operatori sanitari, della ricerca, degli anziani e dei soggetti vulnerabili. Il Gruppo DFG ha gradualmente ripreso le sue attività con la fine della quarantena: quasi tutti i punti vendita sono stati riaperti; alcune competizioni sportive sono riprese, con la maggior parte dei campionati nazionali di calcio in Europa ripresi alla fine di giugno; e la commercializzazione del gioco Amigo è ripresa l’8 giugno su tutta la rete del punto vendita. Riassumendo, Stéphane Pallez, presidente e CEO del gruppo DFG, ha dichiarato: “Dall’inizio di questa crisi sanitaria senza precedenti, il gruppo DFG ha rafforzato la sua mobilitazione per limitare gli effetti sull’azienda, i suoi dipendenti e le parti interessate in uno spirito di responsabilità e solidarietà. La situazione sta già avendo effetti molto significativi sull’attività dell’azienda. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di elaborare un sostanziale piano di riduzione dei costi per limitare l’impatto sui risultati dell’azienda preservando la capacità di riprendere al più presto tutte le attività”.

Regno Unito: anche il Regno Unito è stato gravemente colpito dal COVID-19, con oltre 290.000 casi confermati e oltre 45.000 decessi a livello nazionale; si ritiene che il ritardo nel bloccare il paese abbia svolto un ruolo critico nella risposta della nazione alla pandemia. Il blocco è iniziato verso la fine di marzo, vietando tutti i viaggi e i contatti non essenziali con le persone fuori casa e chiudendo quasi tutte le scuole, aziende, luoghi, strutture, servizi e luoghi di culto . Il blocco ha iniziato ad allentarsi il 1 ° giugno, con il Governo britannico che ha permesso riunioni di gruppo limitate e ha permesso ai bambini di tornare a scuola. Un ulteriore allentamento del blocco è iniziato dal 4 luglio, con la riapertura di molte aziende. Come altre grandi lotterie nazionali, la Lotteria nazionale del Regno Unito, gestita da Camelot UK Lotteries Limited, dipende dalla rete di vendita al dettaglio, con le vendite al dettaglio in negozio normalmente responsabili di circa il 70% delle entrate totali. Le vendite al dettaglio della lotteria nazionale sono state pertanto colpite verso la fine di marzo e ad aprile a seguito delle misure di blocco in tutto il Regno Unito. Tuttavia, alcuni giocatori della Lotteria Nazionale del Regno Unito hanno iniziato a giocare online durante il periodo. Camelot ha registrato un aumento significativo dei download dell’app National Lottery e del traffico verso i canali online durante questo periodo e al culmine del blocco, le vendite digitali rappresentavano quasi il 47% delle vendite totali della Lotteria Nazionale del Regno Unito. Camelot ha quindi affermato che le sue vendite si stanno dimostrando resilienti e che i risultati sono stati senza dubbio stimolati dal fatto che al momento non vi sono state interruzioni significative delle attività; le estrazioni alla lotteria hanno continuato a svolgersi come da programma e non è stata sospesa la vincita dei premi.

In uno sviluppo separato, la totalità del finanziamento della lotteria nazionale riproposta, che sarà erogata a enti di beneficenza e organizzazioni colpiti dall’impatto senza precedenti dell’epidemia, è stata annunciata nell’aprile 2020. Questa ammonta a 600 milioni di GBP in totale, tra cui 300 milioni di GBP dal National Lottery Community Fund, che fornisce sostegno alle banche alimentari e aiuta a ridurre le cause della solitudine e dell’isolamento, soprattutto tra gli anziani e i soggetti vulnerabili. Dawn Austwick, presidente del National Lottery Forum, ha spiegato: “La lotteria nazionale ha sempre sostenuto progetti che aiutano le persone e le comunità in tutto il Regno Unito a prosperare. Ora, i fondi disponibili stanno spostando l’attenzione per supportare le comunità, le arti, il patrimonio, lo sport, l’istruzione e l’ambiente per mitigare la pressione senza precedenti che stanno subendo mentre il paese cerca di superare il Coronavirus”.

Spagna: la situazione causata dalla pandemia di COVID-19 ha portato alla dichiarazione di uno stato di emergenza in Spagna il 14 marzo, chiudendo tutte le attività commerciali, ad eccezione dei servizi di base come mercati, farmacie, trasporti pubblici. Di conseguenza, Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) è stata costretta a chiudere i suoi canali di vendita, compresi i punti vendita al dettaglio e online. Le vendite dei giochi della lotteria sono state quindi interrotte. Tuttavia, SELAE è stata in grado di intraprendere e svolgere le attività non commerciali necessarie per prepararsi a riprendere l’attività al termine dello stato di emergenza, in particolare con riferimento ai compiti previsti per la vendita dei biglietti per il famoso Sorteo Extraordinario de Navidad. Questo lavoro comprendeva la progettazione e la produzione di biglietti, nonché tutta la pianificazione logistica per la distribuzione, un compito reso ancora più complicato del solito da COVID-19.

Durante tutta la crisi, SELAE ha continuato a mantenere i contributi sociali, sostenendo i gruppi più vulnerabili colpiti dalla pandemia attraverso organizzazioni non governative (ONG) come la Croce Rossa e l’Asociación Española Contra el Cáncer. Le sovvenzioni di SELAE alle ONG sono servite a oltre 200.000 persone, che hanno ricevuto sostegno principalmente attraverso la fornitura di cibo, alloggio, materiale igienico e sanitario. Dopo la fine dello stato di emergenza il 18 maggio, la commercializzazione dei giochi SELAE è ripresa completamente. Il portafoglio di prodotti continua a essere lo stesso offerto prima della crisi, con giochi basati sul principio della condivisione. I dati sulle vendite si stanno progressivamente riprendendo al livello in cui erano prima dello stop delle attività commerciali; tuttavia, rimangono da valutare gli effetti più ampi della pandemia. Il lavoro intrapreso da SELAE durante questo difficile periodo ha permesso di riprendere la vendita di tutti i suoi prodotti fin dal primo momento della revoca del blocco. In particolare, le vendite per la lotteria natalizia spagnola sono iniziate secondo la tradizione a luglio, a seguito della distribuzione dei biglietti del sorteggio su quasi 11.000 punti vendita.

Norvegia: la Norvegia è uno dei paesi in Europa che ha gestito bene il focolaio COVID-19, a differenza della vicina Svezia; il paese ha limitato le infezioni a circa 8.900 casi e 250 morti. Didrik Vestrheim, consulente senior dell’Istituto norvegese di sanità pubblica (NIPH), attribuisce il basso tasso di mortalità all’alto numero di test eseguiti in Norvegia. Come molti altri territori in Europa, la Norvegia ha subito un blocco parziale a marzo, chiudendo istituti scolastici, bar, pub e club e richiedendo ai viaggiatori al di fuori della Scandinavia la quarantena per due settimane al loro arrivo. Nel contesto di questo scenario di perturbazioni economiche e sociali relativamente moderate, la lotteria nazionale norvegese è ben posizionata. La posizione di Norsk Tipping è stata ulteriormente rafforzata dalla sua posizione di leader di mercato nella digitalizzazione dei suoi canali di vendita. Nell’anno solare 2019, il 62% delle sue vendite proveniva da canali di vendita digitali, con oltre la metà delle vendite basate sul sorteggio provenienti dall’online. Le vendite del primo trimestre 2020 sono diminuite solo dell’1% rispetto alle vendite del primo trimestre 2019, con il calo derivante dalla riduzione delle scommesse sportive da marzo. Nei risultati di aprile, le vendite di giochi a sorteggio e istantanee sono aumentate rispettivamente del 16% e del 15%, mentre le scommesse sportive sono diminuite del 98%. A metà maggio 2020, Norsk Tipping aveva subito solo una piccola diminuzione delle vendite complessive. In sintesi, anche se le vendite di VLT sono state influenzate negativamente dalla chiusura obbligatoria della rete VLT e le operazioni di scommesse sportive sono crollate a causa della mancanza di competizioni sportive nazionali e internazionali, i prodotti della lotteria tradizionale e i giochi da casinò online hanno compensato per una parte considerevole della perdita.

America del Nord

Con 3,4 milioni di casi confermati di COVID-19 negli Stati Uniti e oltre 135.000 decessi, gli Stati Uniti sono ora il paese maggiormente colpito dal Coronavirus. La polarizzazione politica, una risposta federale non coordinata, regimi di trattamento mal indirizzati, carenze nei test e messaggistica mista hanno tutti avuto un ruolo nella scarsa risposta della nazione. Di conseguenza, la diffusione del virus SARS-CoV-2 negli Stati Uniti continua ancora ad accelerare, con nuovi casi di infezione attualmente in aumento in oltre la metà del paese (28 stati), tra cui California, Arizona e Oklahoma. New York e California rimangono gli stati più colpiti, con oltre 400.000 e 335.000 casi confermati rispettivamente. Nonostante la progressione della malattia in tutto il paese, molti stati negli Stati Uniti hanno iniziato a riaprire o a emergere dal blocco. Gli Stati degli Stati Uniti e le province del Canada hanno iniziato a chiudere da metà marzo, il che significa che le uniche due settimane finali delle vendite del primo trimestre 2020 sono state direttamente colpite dalla pandemia. Tuttavia, le vendite alle lotterie nordamericane sono diminuite del 3,4% a 18,6 miliardi di dollari nel primo trimestre, esclusi gli incassi della lotteria della Florida e del Loto-Québec. La maggior parte della riduzione delle vendite è stata registrata negli Stati Uniti; le vendite in Canada sono effettivamente aumentate del 15% circa grazie a due jackpot Lotto Max da record di 70 milioni di CAD. D’altro canto, l’utile netto VLT del primo trimestre 2020 è diminuito del 15% negli Stati Uniti e del 17% in Canada, mentre la posta in gioco dei giochi da tavolo negli Stati Uniti è diminuita di oltre un quinto.

New York fu l’epicentro originale della pandemia negli Stati Uniti, con il primo caso confermato il 1 ° marzo. Il Governatore Andrew Cuomo ha dichiarato lo stato di emergenza a New York il 7 marzo. A seguito del picco di infezione di aprile, lo stato ha iniziato una riapertura graduale per regione da metà maggio. Tutto lo stato di New York, ad eccezione di New York City, è ora nelle prime fasi della riapertura della fase 4, con attività non essenziali tra cui ristoranti e strutture per la cura personale autorizzate a riprendere il commercio. Anche le strutture di istruzione superiore sono state riaperte e alcune attività ricreative commerciali a basso rischio sono state autorizzate a riprendere. New York City rimane soggetta alle restrizioni della fase 3, con lotterie video e strutture di gioco del casinò chiuse. Il 24 giugno, lo stato si è unito al New Jersey e al Connecticut per richiedere alle persone che viaggiano a New York dagli Stati con una significativa diffusione di COVID-19 una quarantena per 14 giorni.

Alla lotteria di New York, il servizio clienti regionale e i centri di reclamo sono chiusi al pubblico, ma programmi e premi continuano regolarmente; esiste un’opzione mail-in per richiedere i premi. I dipendenti lavorano in remoto, ove possibile. Per il periodo gennaio-marzo 2020, le vendite dei prodotti della lotteria tradizionale sono diminuite del 12%, rispetto al periodo gennaio-marzo 2019, mentre tutte le vendite sono diminuite del 14,3% nei corrispondenti periodi. A seguito di una dichiarazione di emergenza del 4 marzo 2020, lo stato più popoloso degli Stati Uniti, la California, è stato bloccato il 19 marzo. Lo stato, che era nella fase 2 della sua tabella di marcia per la riapertura, ora è ritornato al blocco poiché i casi COVID-19 hanno subito un forte aumento. Gli uffici, le strutture e i giochi della Lotteria della California continuano a funzionare, ma sono stati influenzati dalle linee guida statali e federali sulla salute e la sicurezza pubblica. Tutti gli uffici distrettuali della lotteria sono temporaneamente chiusi al pubblico, in conformità con l’ordine di rimanere a casa del Governatore; inoltre, alcuni rivenditori sono chiusi. Il rimborso dei premi è possibile via mail-in, mentre piccoli premi possono essere richiesti anche al dettaglio. Per tutta la durata della crisi, la priorità della lotteria rimane la protezione della salute e della sicurezza di tutti i dipendenti della lotteria, i suoi partner di vendita al dettaglio e i suoi giocatori, pur continuando ad adempiere alla missione di raccogliere fondi per buone cause.

Altrove negli Stati Uniti, il Nevada ha iniziato la “fase 2” riaprendo il 29 maggio, con l’apertura dei casinò dal 4 giugno, in seguito all’ordine del Governatore Steve Sisolak che ha chiuso tutte le attività non essenziali per 30 giorni dal 17 marzo. Nonostante un aumento delle infezioni che accompagnano la riapertura dello stato, i casinò sono rimasti aperti; con oltre il 25% della forza lavoro del Nevada legata al settore dei giochi e la chiusura di 30 giorni che ha causato perdite che si aggirano attorno a centinaia di milioni di dollari al giorno, lo stato è in una posizione invidiabile cercando di bilanciare la salute pubblica e la sicurezza con perdite economiche. Nel tentativo di ridurre la diffusione della pandemia, il governo statale ha disposto l’uso delle maschere nei casinò, nei ristoranti e in tutte le altre attività del Nevada dal 26 giugno. La campagna di marketing e sensibilizzazione che accompagna estende il noto slogan “Niente camicia, niente scarpe, nessun servizio” a “Niente camicia, niente scarpe, niente maschera, nessun servizio”. A livello nazionale, entrambi i giochi Powerball e Mega Millions sono stati adattati per tenere conto del rallentamento delle vendite sulla scia della pandemia. Gli importi iniziali garantiti del jackpot e gli aumenti minimi del jackpot sono stati eliminati per entrambi i giochi. Invece, gli importi del jackpot iniziale e gli aumenti del jackpot devono essere determinati su base continuativa, in base alle vendite del gioco e ai tassi di interesse. In precedenza, entrambi i giochi offrivano un montepremi minimo garantito di 40 milioni di dollari e aumenti minimi di rollover di 10 milioni di dollari (Powerball) e 5 milioni di dollari (Mega Milions). Commentando le modifiche a Mega Millions, Gordon Medenica, Lead Director del Mega Millions Consortium e Director of Maryland Lottery and Gaming, ha dichiarato: “Il valore del jackpot Mega Millions si basa sulle vendite previste e i modelli di vendita tipici sono stati modificati perché l’attuale crisi sanitaria ha richiesto alle persone di rimanere a casa. Siamo preoccupati, innanzitutto, della salute e del benessere di tutti. Nel frattempo, questi aggiustamenti consentiranno agli stati e alle giurisdizioni che vendono i biglietti di Mega Millions di continuare a generare entrate necessarie per supportare i budget statali”.

America Latina

La pandemia, ora, si è diffusa seriamente in America Latina, con il Brasile che è la seconda nazione più colpita al mondo dopo gli Stati Uniti, con 1,9 milioni di casi confermati e oltre 70.000 morti. Anche Cile, Perù e Messico sono stati gravemente colpiti dalla pandemia.

Brasile: il Brasile non ha avuto una delle migliori risposte al COVID-19. A causa della leadership divisa e della confusione istituzionale, non è stato imposto alcun blocco nazionale in tutto il paese; invece, è stato istituito un patchwork di blocchi locali da parte di governatori e sindaci, con conseguente risposta incoerente alla pandemia in tutto il paese. L’introduzione e l’applicazione delle regole di allontanamento sociale sono state analogamente in conflitto. Inoltre, la disuguaglianza ha esacerbato la crisi, colpendo in modo sproporzionato coloro che non hanno un buon accesso all’assistenza sanitaria. Purtroppo, non vi è alcun segno che i casi di COVID-19 o le morti in Brasile abbiano ancora raggiunto il picco. Il Governo brasiliano ha comunque adottato o sta adottando una serie di misure nella lotta contro la SARS-CoV-2, compresa l’introduzione di un regime speciale temporaneo di disoccupazione COVID-19 che fornisce un buono coronavirus da 600 BRL al mese a disoccupati e liberi professionisti e BRL 1.200 al mese alle madri single. È attualmente in corso un pacchetto di stimolo economico, che prevede un valore di 145 miliardi di BRL. Durante tutta la pandemia, Loterias CAIXA ha comunque continuato a funzionare. Le operazioni di sorteggio della lotteria brasiliana sono in corso regolarmente e i pagamenti non sono stati sospesi, quindi non è stato necessario posticipare i periodi di reclamo. Tutto il personale non essenziale lavora da casa dal 16 marzo; manager e dipendenti sono tornati in ufficio a giugno. Solo alcune delle offerte di scommesse sportive di CAIXA sono state temporaneamente interessate, a causa della sospensione di campionati di calcio internazionali, nazionali e statali in tutto il mondo. Anche se le operazioni sono state minimamente interrotte dalla pandemia, i ricavi della lotteria sono notevolmente diminuiti in seguito all’annuncio della pandemia da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità. Nel marzo 2020, CAIXA ha registrato una riduzione delle entrate dell’11,16%, rispetto a marzo 2019. Misure più restrittive per impedire la circolazione dei cittadini che sono state adottate nell’aprile 2020 hanno ulteriormente ridotto la domanda di rivenditori in tutto il paese, con il risultato che le vendite di aprile 2020 sono risultate inferiori del 38,5% rispetto ad aprile 2019. Le vendite di maggio 2020 hanno registrato un calo simile del 37,7% rispetto alle vendite di maggio dell’anno precedente. Al contrario, le vendite online sono aumentate, anche se non sufficientemente per compensare l’impatto sulla rete di vendita al dettaglio. Attualmente, le vendite online rappresentano l’8% delle vendite su tutti i canali.

Uruguay: con meno di 1.000 casi confermati di COVID-19 e solo 31 decessi confermati, l’Uruguay è stato un modello per il resto del continente nella gestione e contenimento della malattia, in contrasto con i suoi vicini. Il paese ha reagito rapidamente a marzo quando sono stati rilevati i primi casi di COVID-19. Ha chiuso i confini e introdotto un blocco parziale e un monitoraggio diffuso delle infezioni, test randomizzati, quarantena volontaria e l’uso di modelli matematici per prevedere la diffusione e la progressione della malattia. Durante la pandemia le lotterie in Uruguay sono rimaste aperte, anche se con alcune interruzioni. Durante la prima parte del blocco, alcuni sorteggi dei Sorteos de Loteria furono annullati o sospesi e la frequenza dei giochi Sorteos de Quiniela, Tombola e 5 de Oro fu ridotta in linea con i piani di emergenza. Anche il lancio di sport virtuali sono stati rinviati a causa del pandemia.

Africa

Il Coronavirus sembra essersi diffuso più lentamente in Africa che in qualsiasi altra regione del mondo. Tuttavia, ci sono ora focolai in una dozzina di paesi africani, tra cui Nigeria, Egitto e Sudafrica. Quest’ultimo paese è il più colpito in Africa, con quasi 300.000 casi e circa 4.200 morti.

Sudafrica: in Sudafrica, lo stato nazionale di emergenza è stato dichiarato il 15 marzo, con un primo blocco di tre settimane a livello nazionale che ha avuto inizio il 26 marzo; il blocco iniziale è stato successivamente esteso a fine aprile. Durante il blocco le imprese dovevano lavorare in remoto, con un coprifuoco che limitava il movimento delle persone, la vendita di alcol e sigarette era vietata, le riunioni erano vietate, le attività non essenziali venivano chiuse e anche le scuole. La lotteria è stata in grado di funzionare completamente durante il blocco con estrazioni a distanza utilizzando un RNG. I servizi per i vincitori sono stati sospesi fino a giugno. L’allentamento delle restrizioni è iniziato il 1° maggio e le condizioni sono state ulteriormente allentate il 1° giugno. La lotteria nazionale sudafricana, che sotto l’operatore ITHUBA ha ottenuto risultati da record nel 2019 è stata influenzata dalla pandemia e dal conseguente blocco. Per il periodo gennaio-marzo 2020, le vendite totali (IVA inclusa) sono diminuite del 18,5% rispetto a gennaio-marzo 2019. Le scommesse sportive sono state le più colpite, con le vendite di alcuni prodotti di scommesse sportive sospese durante questo periodo a causa dell’assenza di infissi internazionali; i ricavi complessivi delle scommesse sportive del primo trimestre 2020 sono diminuiti del 22% rispetto ai ricavi delle scommesse sportive del primo trimestre 2019.

I ricavi dei giochi basati sul sorteggio sono diminuiti del 18,5% nel corso del trimestre di apertura del 2020, rispetto al corrispondente periodo di entrate del 2019. Al contrario, le vendite di giochi istantanei sono diminuite solo dell’8,5%. La lotteria nazionale sudafricana continua a offrire LOTTO, PowerBall, DAILY LOTTO e giochi istantanei online attraverso piattaforme digitali e online, incoraggiando contemporaneamente i giocatori a passare al gioco online attraverso il sito Web della lotteria, l’APP o attraverso i canali digitali dei suoi partner bancari di telefonia cellulare FNB, ABSA, Standard Bank e Nedbank. Attualmente la lotteria sta lavorando per migliorare attivamente l’esperienza di gioco online con più giochi istantanei online e gateway di pagamento.

Mauritius: essendo una piccola nazione insulare, Mauritius è stata lasciata relativamente incolume dalla crisi del Coronavirus, con solo 342 casi confermati e 10 morti. Tuttavia la lotteria nazionale, il cui portafoglio di prodotti è costituito esclusivamente da giochi a sorteggio, è stata gravemente colpita dalla pandemia. Il 19 marzo 2020, il primo Ministro del paese ha annunciato che il paese sarebbe entrato nel blocco “sanitario” per almeno due settimane a decorrere dal 20 marzo. Durante il blocco, solo i servizi essenziali e alcune attività essenziali sono stati autorizzati a operare. In particolare, l’intero ecosistema della lotteria è stato chiuso: tutte le vendite della lotteria nazionale sono state sospese, tutti i 747 punti vendita al dettaglio sono stati chiusi, le estrazioni alla lotteria e la logistica sono state interrotte, i lanci di nuovi prodotti sono stati posticipati e tutti i centri di reclamo sono stati chiusi e i premi sospesi . A seguito della sospensione, le vendite di gennaio-marzo 2020 sono diminuite del 22,3%. Il blocco è stato parzialmente revocato il 15 maggio e le vendite della lotteria nazionale sono riprese dalla tradizionale estrazione bisettimanale del 6 giugno. A causa del blocco di marzo-maggio, la lotteria prevede una riduzione del 56% dei ricavi effettivi rispetto alle previsioni, con meno soldi restituiti alla società a sostegno di buone cause.

