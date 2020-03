Covid-19. Il Gruppo Hit chiude i casinò nel Goriziano

Per motivi precauzionali legati all’eventuale espansione del Coronavirus, il consiglio di amministrazione della società Hit nella mattinata di ieri ha assunto la decisione di chiudere i propri casinò nella zona di Nova Gorica e dintorni.

Il gruppo, che monitora attentamente gli sviluppi relativi all’epidemia di Covid-19, ha preso questa misura temporanea che interessa Perla, Park, Drive-in e Aurora. I casinò rimarranno chiusi presumibilmente fino a venerdì 20 marzo.

“La situazione cambia quotidianamente, sia in Slovenia sia in Italia. A ciò dobbiamo adattare le nostre azioni. Abbiamo responsabilmente adottato questa nuova misura per proteggere i nostri dipendenti e i clienti”, ha affermato il ceo della Hit, Tomaž Repinc.

PressGiochi