Covid-19. Agliata: “Cristaltec sospende i pagamenti per il rent delle Awp, anche per il mese di aprile”

Pubblichiamo di seguito una nuova lettera del Presidente della Cristaltec Spa e Vicepresidente As.Tro, Giovanni Agliata, in cui informa i clienti di prorogare nei contratti di noleggio (Rent) AWP – la sospensione già accordata per il pagamento del canone di marzo, anche al mese di aprile 2020.

“Carissimi Clienti,

in relazione al protrarsi della situazione di emergenza legata alla diffusione del Coronavirus ed in considerazione degli ulteriori provvedimenti emanati, che hanno disposto il blocco delle attività, Cristaltec Spa ha deciso fin da ora di prorogare – nei contratti di noleggio (Rent) AWP – la sospensione già accordata, per il pagamento del canone di marzo, anche al mese di aprile 2020.

In questo modo, pur nelle difficoltà che noi stessi siamo chiamati ad affrontare, intendiamo dare un ulteriore segno di vicinanza concreta a tutto quel tessuto economico sano che nel settore del Gaming è fatto di tanti operatori meritevoli, che costituiscono una ricchezza per il paese Italia e una occasione di lavoro per tante migliaia di persone.

Con il contributo attivo di tutti, ciascuno nel proprio ruolo, sarà possibile riconquistare le nostre vite e la nostra capacità di fare impresa.

I più cari saluti.

Roma, 24/03/2020



Giovanni Agliata

Presidente Cristaltec Spa e Vicepresidente As.Tro”