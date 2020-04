Covid-19. ADM: Sospensione preu forfettario fino al 13 aprile

Conformemente alla decisione del Governo di prolungare i blocchi fino al 13 aprile, anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a comunicato ai concessionari la sospensione del preu forfettario fino a quella data.

ADM fornisce anche informazioni in merito alla necessità di messa in manutenzione straordinaria di tutti apparecchi: “stante il prolungarsi della situazione emergenziale e sino a diversa comunicazione, il superamento del termine massimo di durata dell’intervento di manutenzione straordinaria non sarà valutato ai fini del rispetto del relativo livello di servizio”.

Quanto alla sospensione dei termini decadenziali dei titoli autorizzatori e altri termini, Adm chiarisce che “di seguito a quanto disposto” alla nota del 12 marzo in

In relazione al termine decadenziale dei titoli autorizza tori di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, previsto per le ipotesi di temporaneo mancato collegamento alla rete telematica, anche il periodo dal 4 al 13 aprile non sarà computato ai fini del decorso dello stesso. La sospensione del termine decadenziale deve intendersi riferita anche ai termini vigenti per i procedimenti inerenti alla cessazione di efficacia dei titoli autorizzatori, alla rottamazione, nonché alle istanze di rilascio di Noe in sostituzione dei corrispondenti già cessati ovvero ai procedimenti la cui conclusione necessita della materiale consegna di documentazione all’Ufficio competente”.

