Costruire il futuro dell’identità digitale in Italia: Intesa e Lissi annunciano una partnership strategica per l’ecosistema EUDI Wallet

16 Aprile 2026 - 19:52
Intesa, a Kyndryl Company, uno dei principali provider italiani di servizi di fiducia digitale, e Lissi GmbH, pioniera nell’infrastruttura EUDI Wallet, hanno annunciato oggi una partnership strategica di lungo termine.
Intesa, a Kyndryl Company, uno dei principali provider italiani di servizi di fiducia digitale, e Lissi GmbH, pioniera nell’infrastruttura EUDI Wallet, hanno annunciato oggi una partnership strategica di lungo termine. L’obiettivo della collaborazione è offrire alle aziende del settore privato un accesso semplice e rapido all’ecosistema del Portafoglio Europeo di Identità Digitale (EUDI Wallet), riducendo significativamente i tempi di ingresso sul mercato e la complessità normativa.
Accelerare l’ingresso sul mercato: il time-to-market come fattore decisivo
Con l’adozione del Regolamento eIDAS 2.0, i settori regolamentati — in particolare bancario, assicurativo e delle telecomunicazioni — si trovano di fronte alla sfida di dover accettare gli EUDI Wallet nei propri processi di identità entro la fine del 2027. Ciò include funzioni critiche come la verifica della clientela (KYC), l’autenticazione forte del cliente (SCA) e l’integrazione delle firme elettroniche qualificate (QES).
La complessità tecnica è notevole, alimentata da standard in continua evoluzione e dalla necessità di interfacciarsi con le implementazioni nazionali emergenti dell’EUDI Wallet nei vari stati membri dell’UE. Combinando i punti di forza complementari delle due aziende, la partnership offre un significativo vantaggio di velocità per le imprese che intendono entrare nell’ecosistema EUDI Wallet:
Una visione di lungo termine per il mercato italiano
Questa partnership unisce il profondo radicamento di Intesa nel mercato italiano dei servizi di fiducia all’eccellenza tecnica di Lissi GmbH, spin-off di Commerzbank che partecipa attivamente alla definizione degli standard europei.
«Per i nostri clienti nel settore privato italiano, la velocità è oggi un vantaggio competitivo strategico. Grazie alla partnership con Lissi, non solo offriamo una soluzione conforme a eIDAS 2.0, ma riduciamo drasticamente i tempi di implementazione di casi d’uso ad alta affidabilità come SCA e QES attraverso i flussi di identità abilitati dall’EUDI Wallet», afferma Marco Broggio, Chief Solutions Officer di Intesa.
«Siamo lieti di aver trovato in Intesa un partner solido per uno dei mercati digitali più importanti d’Europa», aggiunge Adrian Doerk, CCO di Lissi GmbH. «Insieme, stiamo riducendo i rischi legati all’implementazione di eIDAS per le aziende italiane e creando un ponte di fiducia scalabile per i cittadini.»
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