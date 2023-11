Cosenza, scoperti 5 totem all’interno di un esercizio commerciale

A Cosenza è stato avviato il piano straordinario di controllo del territorio denominato operazione “Alto Impatto”. I servizi hanno visto sul territorio la presenza congiunta dei militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, unità del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”, unità Cinofile, specialisti delle varie Forze di Polizia nonché delle Polizie locali competenti.

Nel contesto dei servizi integrati del controllo del territorio, particolarmente intensa è stata l’attività tesa a verificare il rispetto delle misure imposte alle persone sottoposte agli obblighi di legge ed a tal proposito sono stati controllati soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale. Di notevole importanza è stato il controllo amministrativo effettuato ad un noto esercizio commerciale nel Comune di Corigliano-Rossano, in località Schiavonea, all’interno del quale è stata stata constata l’istallazione di 5 Totem slot-machine irregolari in quanto non collegati alla rete telematica di controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (ADM) e con i sigilli delle schede manomesse. La verifica ha portato al deferimento in stato di libertà del proprietario, già gravato da precedenti di Polizia, e l’elevazione di sanzioni amministrative per un ammontare di 50.000 euro ed una somma di danaro pari ad 1.710 euro.

