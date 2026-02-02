Cosenza: controlli in 83 sale giochi ed erogate sette sanzioni per oltre 46mila euro

Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha portato a termine una vasta operazione di controllo che ha coinvolto sale giochi e scommesse nella provincia di Cosenza. L’attività, svolta durante i servizi

Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha portato a termine una vasta operazione di controllo che ha coinvolto sale giochi e scommesse nella provincia di Cosenza.

L’attività, svolta durante i servizi ordinari di controllo del territorio, ha interessato 83 esercizi distribuiti sull’intera provincia e ha visto l’impiego di 170 militari. In alcuni casi, i Carabinieri sono stati affiancati da personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cosenza, per verificare eventuali violazioni di rispettiva competenza.

L’operazione ha portato all’accertamento di diverse irregolarità: due persone sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria per illeciti penali di natura contravvenzionale e sette sanzioni amministrative sono state contestate, per un importo massimo complessivo pari a 46.800 euro.

PressGiochi