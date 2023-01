Cos’è EspoGame? Un evento unico dedicato a Esports, gaming e web3

Alla Fiera di Rimini in occasione di Rimini Amusement Show: il 15 e 16 marzo non perdere l’evento di business, networking e formazione.

Inizia il conto alla rovescia per l’evento B2B su Esports, Gaming e Web3 che si terrà il 15 e 16 marzo 2023 alla Fiera di Rimini; EspoGame raccoglie l’eredità delle due edizioni degli Esports Business Days, che hanno rappresentato il primo format di evento B2B per gli operatori del settore Esports in Italia.

Con l´edizione 2023 la manifestazione entra a un livello successivo, ampliando le attività a tutte le sfaccettature del settore: gamification, blockchain, NFT, metaverso e trend legati al web 3.0.panel, incontri e conferenze dedicate anche a blockchain, metaverso e NFT.

Oltre 25 aziende coinvolte, decine tra speaker ed esperti del settore, centinaia di visitatori e appassionati, conferenze, panel e incontri, Espo Game si preannuncia come l’evento B2B di riferimento per l’intera filiera in Italia.

EspoGame: aree e novità

La prossima edizione di EspoGame presenta anche una novità unica, il Creative Center: uno spazio in cui il networking diventa un’opportunità di business concreta. Le aziende oltre agli incontri one to one, avranno anche l’opportunità di confrontarsi sulle necessità dei brand per presentare direttamente delle proposte progettuali.

A EspoGame troverai anche gli stand dei brand presenti e il legal corner, per approfondire gli aspetti giuridici e normativi dell’industria e per scoprire e approfondire i mondi degli Esports, del Gaming e del web3.

Contenuti e relatori

EspoGame sarà uno dei momenti di riflessione e ispirazione più importanti dell´anno sugli ambiti gaming e web3, grazie alla presenza di alcuni dei più importanti esperti di questi settori come: Fabio Viola (uno dei top esperti italiani di gamification), Fortuna Imperatore (tra i profili più innovativi in ambito game design), Micaela Romanini (founder di Women in Games Italia) e tanti altri che ti sveleremo nelle prossime settimane.

PressGiochi