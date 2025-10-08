Newsletter

Corte dei Conti su DPFP: entrate da gioco in calo nel 2025, -4,4% per apparecchi e congegni

08 Ottobre 2025

Nella giornata di martedì 7 ottobre 2025, le Commissioni Bilancio congiunte di Senato e Camera, hanno avviato un ciclo di audizioni preliminari all’esame del DPFP.

Secondo la relazione della Corte dei Conti sul Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP) 2025, le entrate erariali legate ai giochi si attestano a 3,2 miliardi di euro, in calo di 0,1 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2024.
Nel dettaglio, tra gennaio e luglio 2025 i proventi complessivi delle attività da gioco sono pari a 241 milioni di euro, con una flessione del 2% su base annua. Le entrate da apparecchi e congegni da gioco registrano invece una contrazione più marcata, pari al 4,4%, per un totale di 149 milioni di euro in meno rispetto al 2024.

