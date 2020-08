Corsini (Ass. al Comm. ER): “Incontreremo gli operatori del gioco ma la legge regionale va rispettata”

“Sappiamo bene quanto l’emergenza coronavirus e il conseguente lockdown abbiano penalizzato molti settori economici. Non saremo mai indifferenti al destino delle imprese, lo abbiamo dimostrato anche in questi mesi con misure ad hoc. La Regione farà la propria parte senza contrapporre occupazione e salute. C’è una legge, approvata dall’assemblea legislativa ben prima della pandemia, che va rispettata. Ciò nonostante incontreremo le associazioni di categoria, come abbiamo sempre fatto, sentiremo le loro richieste e poi valuteremo”.

Lo ha dichiarato a Resto del Carlino, Andrea Corsini, assessore al Commercio dell’Emilia Romagna, rispondenso agli operatori del Bingo che hanno lanciato in Emilia Romagna l’allarme per il rischio di perdita di posti di lavoro nel settore.

“Deve essere ben chiaro che non si deroga in nessun modo alla tutela della salute. Servirà una discussione con una decisione in materia che eventualmente potrà essere presa in sede di assemblea legislativa” conclude Corsini.

PressGiochi