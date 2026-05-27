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Corse clandestine di cavalli, Borrelli (AVS): “Una vergogna taciuta dai più su cui noi non arretreremo”

“Intervengo per segnalare e denunciare ancora una volta le corse clandestine dei cavalli in Sicilia. In questo weekend ne sono state documentate tre tra Catania e Siracusa. Voglio ricordare a

27 Maggio 2026

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“Intervengo per segnalare e denunciare ancora una volta le corse clandestine dei cavalli in Sicilia. In questo weekend ne sono state documentate tre tra Catania e Siracusa.

Voglio ricordare a tutti che di clandestino queste corse non hanno nulla, visto che vengono fatte su strade pubbliche, spesso superstrade, in diretta Facebook. Questa volta, grazie alle denunce di un animalista, Enrico Rizzi, abbiamo scoperto addirittura che, per sfida nei confronti dello Stato, questa volta le hanno fatte a volto scoperto, cioè significa che non temono nulla e che sanno, come d’altronde stanno dicendo, che non ci sono norme che attualmente vengono applicate per fermare questa vergogna.

Noi stiamo cercando di portare avanti norme serie, anche per il riconoscimento degli equidi come animali da affezione e per la loro tutela.

Tengo a precisare che le poche volte che ci sono stati interventi nei confronti di questa vergogna si è scoperto che erano tutti animali arrivati illecitamente da ippodromi, perché si amano tanto questi animali, ma poi si spediscono a fare corse clandestine.

Per questo motivo, Presidente, le segnalo ancora una volta che non arretreremo di un solo millimetro davanti a questa vergogna che viene taciuta dai più!”

Lo ha dichiarato il deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli nel corso della seduta di ieri 26 maggio in aula alla Camera.

 

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