27 Ottobre 2025 - 20:48

Corsa a tre per la panchina della Juventus

Su Sisal.it il favorito è Spalletti, a 2,00, tallonato da Palladino e Mancini

27 Ottobre 2025

La sconfitta con la Lazio, la terza consecutiva e l’ottava partita senza vittoria, è stata fatale per Igor Tudor, esonerato dalla dirigenza della Juventus. A guidare la squadra, per ora, sarà Massimo Brambilla ma è subito scattato il totonome per capire chi sarà il sostituto a lungo termine del croato. Gli esperti di Sisal vedono una corsa a tre: il favorito è Luciano Spalletti, l’ex ct della Nazionale è in cerca di riscatto dopo l’esperienza fallimentare degli Europei, e potrebbe dunque rimettersi in gioco con una panchina illustre, l’ipotesi di vederlo su quella bianconera è a 2,00. C’è poi la pista che porta a Raffaele Palladino, una scelta forse più rischiosa ma sicuramente più economica, l’ex di Monza e Fiorentina è a 4,00. Defilato, ma in corsa, anche Roberto Mancini, a quota 6,00, mister di grande esperienza ma che non allena una squadra di club da più di sette anni. La conferma di Brambilla è data a 9,00 mentre, tra le varie opzioni, spicca quella dell’ex stella bianconera Zinedine Zidane, a 16,00, Daniele De Rossi, a 25,00 e la pista straniera che porta a Jurgen Klopp, molto difficile a 50,00.

 

