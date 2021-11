Corsa a due per acquisire Playtech

Un altro colosso del gaming internazionali è finito nel mirino dei grandi investitori: la Playtech, quotata a Londra (FTSE 250), che è proprietaria anche di Snai, ha ricevuto offerte di acquisto da parte del private equity Gopher Management di Hong Kong, affiliato di TT Bond Partners, e della australiana Aristocrat.

Gopher, che detiene già il 4,97% del gruppo britannico e in settembre aveva avviato le trattative per acquistare l’unità di trading della stessa Playtech, la Finalto, ha fatto un approccio preliminare il 21 ottobre cercando di accedere ad alcune informazioni di due diligence per valutare una possibile offerta. Trattandosi ancora dei primi passi non sono stati rivelati i termini della potenziale offerta, ma è probabile che si aggiri sui 3 miliardi di sterline ($ 4,05 miliardi) secondo quanto suggerito dalla Banca Rotschild (fonte Sky News).

In tal modo, la finanziaria di Hong Kong andrebbe a battere nettamente la concorrenza del produttore australiano di macchine da gioco Aristocrat che il 17 ottobre aveva proposto un’offerta di 2,1 miliardi di sterline, contando di chiudere l’affare entro il secondo trimestre dell’anno solare 2022. La cifra si avvicina molto al valore di mercato di Playtech (2,2 miliardi di sterline) che è salito in ottobre proprio in conseguenza all’offerta degli australiani, pari a 680 pence per share, un premio di circa il 58,4% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì 15 ottobre. Da parte dell’acquirente c’è altresì l’impegno di assumersi il debito attuale di Playtech, pari a £ 600 milioni.

Comunque, secondo gli accordi sottoscritti a suo tempo, l’impegno degli azionisti di Playtech ad accettare una qualsiasi offerta decadrebbe nel momento in cui dovesse giungere una proposta superiore al 10%; di conseguenza, Gopher dovrebbe spingersi almeno a 748p per share.

Resta il fatto che l’offerta di Aristocrat per Playtech è subordinata al completamento della vendita di Finalto a Gopher.

Negli ultimi giorni sono stati scambiati volumi significativi di azioni Playtech, che hanno portato a speculazioni di mercato su una possibile contro-offerta.

