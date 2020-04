Coronavirus. Stop a Lotto, Superenalotto e Simbolotto

Per contrastare in maniera ottimale la diffusione del Coronavirus, ferma anche la dea bendata: stop a Lotto, Superenalotto e Simbolotto. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, iboltre, ha deciso una nuova stretta e ha sospeso anche gli altri giochi rimasti attivi finora, come le estrazioni del 10 e Lotto, MillionDay, Win For Life e VinciCasa. Dal 31 marzo ferme inoltre tutte le scommesse online, quelle sportive e non, anche di eventi simulati. Non è sospesa invece la vendita dei Gratta e Vinci, i tagliandi potranno restare nelle tabaccherie, eccetto che nelle zone d’Italia dove le amministrazioni locali abbiano deciso il blocco temporaneo delle lotterie istantanee.

La decisione è stata presa, ha spiegato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in un comunicato ufficiale, per le situazioni di rischio che si sono verificate in alcune zone del Paese con i clienti delle ricevitorie che non osservavano le regole che limitano al massimo gli spostamenti e le norme anti-affollamento. In molti casi le persone, dopo la giocata, rimanevano dentro i punti vendita in attesa dell’estrazione.

PressGiochi