Coronavirus. Las Vegas chiude i suoi casinò

Gli Stati Uniti corrono ai ripari contro l’avanzata del coronavirus. Gli assembramenti con più di 50 persone sono sconsigliati se non per ragioni di lavoro e di studio. New York, Los Angeles, lo stato di Washington, l’Illinois, l’Ohio e la California hanno deciso la chiusura di bar e ristoranti. Las Vegas ha spento i casinò e Miami imposto il coprifuoco per le spiagge. Sono già una decina gli Stati americani che hanno adottato misure drastiche per il contenimento dei contagi che, in tutto il Paese, hanno superato i 3.400 casi con oltre 60 morti. Numeri che potrebbero aumentare vertiginosamente ora che si stanno mettendo a disposizione i test per tutti i cittadini.

Sulla Strip di Las Vegas, la Mgm Resorts, che annovera 13 resort a Las Vegas, si è unita al Wynn Las Vegas e all’Encore annunciando chiusure per due settimane a causa del coronavirus. Tra le strutture delle società vi sono i famosi casinò Bellagio, Treasure Island, Mandala Bay e Mirage. Le chiusure sono previste a partire dal 17 marzo. A Las Vegas sono molti i ristoranti chiusi e quelli aperti, offrono solo piatti da asporto.

PressGiochi