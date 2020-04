Coronavirus. EL rilascia una panoramica degli elementi di continuità che dovrebbero utilizzare le lotterie

Poiché l’epidemia COVID-19 continua ad avere un impatto drammatico in tutto il mondo, le organizzazioni di tutti i settori affrontano innumerevoli domande sulle implicazioni di questa crisi sulla continuità delle loro operazioni e su come affrontarle. Al fine di supportare i membri in questa situazione senza precedenti, EL ha rilasciato una panoramica degli elementi di continuità operativa che potrebbero essere implementati da singole lotterie per migliorare la loro capacità per una risposta efficace.

La panoramica comprende sei diverse categorie che vanno dagli elementi di base a quelli relativi a dipendenti, infrastrutture, IT / cyber, business operativo e comunicazione. Ognuno di questi svolge un ruolo particolare nel migliorare la capacità di una risposta globale efficace delle singole lotterie in caso di uno scenario di emergenza. Nella risposta immediata alla crisi, la stragrande maggioranza dei membri EL ha già intrapreso una serie di azioni con la massima priorità nella protezione dei giocatori, dei propri dipendenti, del personale della rete di vendita al dettaglio e del personale dei fornitori. I più comuni sono modi alternativi di lavorare a distanza, restrizioni di viaggio, miglioramento del posto di lavoro e igiene personale, nonché una comunicazione regolare continuata, ma anche con i giocatori e tutte le altre parti interessate. La strada da percorrere è precaria, guidata dall’incertezza epidemiologica e dagli effetti finali ancora sconosciuti sia sull’offerta che sulla domanda di prodotti della lotteria. Mentre si insediano nelle loro nuove routine, le lotterie dovrebbero quindi già iniziare a gettare le basi per identificare le implicazioni strategiche a lungo termine di questa crisi nel caso in cui venga prolungata e preparare la risposta più appropriata al fine di salvaguardare i propri interessi. Una nota positiva, anche se la situazione attuale è certamente una sfida, potrebbe essere l’opportunità per le lotterie di migliorare ulteriormente la loro trasformazione digitale, nonché la loro capacità operativa e complessiva di business.

PressGiochi